A Piacenza Expo arriva Tomato World, il 19 e 20 febbraio: il presente e il futuro del pomodoro da industria

Saranno oltre quaranta – tra associazioni di categoria, organizzazioni interprofessionali e di prodotto e aziende di trasformazione – le realtà presenti a Piacenza Expo giovedì 19 e venerdì 20 febbraio all’edizione 2026 di Tomato World, la più importante e qualificata mostra-convegno nazionale dedicata al comparto del pomodoro da industria.

Giunta alla sua tredicesima edizione, Tomato World farà luce anche quest’anno sulle principali tematiche legate agli aspetti colturali, produttivi, tecnologici, normativi e industriali dell’oro rosso, grazie alla ricca programmazione convegnistica messa a punto dal Tavolo Tecnico di Piacenza Expo, società organizzatrice dell’evento in sinergia con le principali Associazioni di produttori e di categoria del mondo agricolo.

L’edizione 2026 di Tomato World è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa dal Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, dal Direttore, Sergio Copelli, dal Presidente dell’OP Ainpo, Filippo Arata, e dal Direttore dell’OP Asipo, Michele Bertoli.

“Tomato World – ha precisato Cavalli – è un evento di alto profilo tecnico che richiama l’attenzione di tutta la filiera legata al pomodoro da industria. Tomato World, infatti, ha anche il compito di permettere un costruttivo gioco di squadra tra tutti gli attori di questo distretto produttivo, che rappresenta un vanto non solo per la terra piacentina ma anche per l’Italia. La presenza del Ministro Foti, dell’Assessore regionale Mammi, dell’on. Bonaccini e di altri esponenti politici ed istituzionali testimoniano l’importanza di questa mostra-convegno che quest’anno, non a caso, vanta numeri da record: ci saranno oltre quaranta realtà presenti, il 30% in più rispetto alla precedente edizione”.

“La programmazione convegnistica di quest’anno – ha aggiunto il Direttore Copelli – è davvero ricca e articolata, con tematiche che spaziano dal cambiamento climatico, alle innovazioni colturali, dalla gestione delle risorse idriche alle nuove tecnologie, senza dimenticare gli aspetti normativi. Merito degli alti contributi di tutti i componenti del Tavolo Tecnico di Tomato World, che riunisce gli attori di questo comparto, è che è la vera anima di questa mostra-convegno che, quest’anno, riserverà grande attenzione al mondo giovanile, fondamentale e importante risorsa per la nostra agricoltura”.

Aspetti qualitativi che fanno di Tomato World un appuntamento imperdibile sia per la parte produttiva, sia per il mondo industriale.

“Tomato World – ha evidenziato Arata – è un vero e proprio punto di riferimento, di respiro nazionale, per tutti gli addetti ai lavori, un evento in cui poter fare relazioni, scambiarsi idee, confrontarsi e soprattutto aggiornarsi grazie all’elevata qualità dei convegni. La nuova stagione si prospetta particolarmente difficile, e non solo per il continuo aumento dei costi, e Tomato Word si configura in quest’ottica come il giusto punto di confronto tra le varie anime del comparto del pomodoro da industria”.

“Siamo proprio alla vigilia della contrattazione – ha aggiunto Bertoli – il momento ideale per amplificare il dialogo e il confronto tra il mondo produttivo e quello industriale. Siamo grati a Piacenza Expo per questo evento specialistico di alto profilo, che contribuisce alla crescita del nostro settore fornendoci nuovi strumenti di conoscenza e di approfondimento tematico”.

