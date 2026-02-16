Terminato al Tramello il corso per amministratori di condominio, in collaborazione con Confedilizia e La Tribuna

È terminato la scorsa settimana il corso per amministratori di condominio tenutosi all’Istituto Tecnico per Geometri Tramello, organizzato dalla nota scuola della nostra città in collaborazione con l’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza e la Casa Editrice La Tribuna.

Le lezioni del corso si sono svolte in aula presso la sede del Tramello in via Negri n. 45 a Piacenza, ed hanno affrontato le varie tematiche concernenti l’amministrazione del condominio, il riparto delle spese, i rapporti con i fornitori e condòmini, gli aspetti fiscali, ecc..

Il corso, che – oltre alle lezioni frontali in classe, tenute da esperti professionisti nelle varie materie affrontate – prevede anche una componente on line, si è rivolto agli studenti delle classi quinte dei corsi diurno e serale del Tramello.

Alla fine del mese corrente, presso la Sala Convegni della Banca di Piacenza della Veggioletta, si terrà il colloquio d’esame finale, dopo il superamento del quale verrà rilasciato attestato di formazione iniziale compiuta che abiliterà all’esercizio della professione.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di fornire agli studenti che escono dalla scuola superiore un’attestazione immediatamente spendibile per l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’organizzazione del corso è stata curata, oltre che dalla Preside dell’Istituto prof.ssa Sabrina Mantini e dagli insegnanti avv. Renato Caminati e prof. Salvatore Roccaforte anche dal Presidente di Confedilizia Piacenza avv. Antonino Coppolino, dal Direttore di Confedilizia dott. Maurizio Mazzoni e dalla dottoressa Raffaella Volta per la Casa Editrice La Tribuna.

Per informazioni sui corsi per amministratori di Confedilizia è possibile rivolgersi presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza (Via Del Tempio n. 27-29 – Piazza della Prefettura -, tel. 0523.327273. Uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il lunedì, il mercoledì e il venerdì anche dalle 16 alle 18; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito: www.confediliziapiacenza.it).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy