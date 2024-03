Al via il 21 marzo a Piacenza Expo i Campionati italiani di scherma a squadre, Bossalini: “Uniamo sport e turismo” – AUDIO

Al via il 21 marzo a Piacenza Expo i Campionati italiani di scherma a squadre e Scherma Paralimpica. Alessandro Bossalini: “Uniamo sport e turismo”. Il Presidente del Circolo Pettorelli ha presentato il prestigioso appuntamento a Radio Sound in programma da giovedì a domenica.

Questo è il terzo anno consecutivo che la Federazione Scherma ci assegna questo evento, che nel 2024 si arricchisce della Scherma Paralimpica. Una bella occasione per conoscere questo movimento, infatti sono iniziati dei corsi anche per i ragazzi non vedenti del nostro circolo.

Uni fine settimana intenso anche per gli atleti piacentini

Saranno presenti tutte le squadre del Pettorelli. Sono 6 formazioni più 4 ragazzi non vedenti a portare i nostri colori.

Una manifestazione che cresce anno dopo anno

Il nostro obiettivo è quello di coniugare l’aspetto agonistico con quello della promozione territoriale. Cerchiamo di valorizzare la nostra bellissima città. Per noi questo è un fattore molto importante. Poi ci saranno anche esibizioni di Chanbara. Si tratta di una nuova disciplina che la Federazione Scherma sta assimilando, quindi avremo occasione di scoprire questo mondo.

I partecipanti sono tantissimi

Sì, sono 1700 atleti provenienti da tutta Italia, divisi in 340 squadre. Quindi un’occasione per farci conoscere e far portare a casa un ricordo indimenticabile di Piacenza.

