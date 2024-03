Assowilliam ha consegnato 77 buoni spesa. Mario Chiti: “Quest’anno abbiamo raddoppiato la nostra attività” – AUDIO

Assowilliam ha consegnato 77 buoni spesa in Municipio durante l’incontro con l’Assessora alle politiche per l’infanzia e la Solidarietà Nicoletta Corvi. I buoni spesa Conad donati dal sodalizio a favore di famiglie in condizioni di particolare fragilità sociale e lavorativa, già seguite dai Servizi Sociali. Buoni che serviranno per sostenere l’acquisto di alimenti proteici e freschi dalla carne all’ortofrutta da parte dei nuclei più in difficoltà in cui siano presenti bambini e ragazzi, per i quali un’alimentazione sana e completa è fondamentale. Presenti: per l’Associazione William Bottigelli – tra gli altri – il presidente Loredano Castagnola e il portavoce Mario Chitti, la titolare del punto vendita Conad “Sapori & Dintorni” Elena Soressi e la responsabile dell’Unità Minori del Comune di Piacenza, Paola Poggi.

Assowilliam l’attività del sodalizio

“L’ Associazione William Bottigelli è nata nel 2022 è più che maggiorenne – racconta Mario Chiti portavoce del sodalizio – opera in solidarietà con più di quattrocento soci attivi per iniziative che seguono per lo più due direttrici una locale e una internazionale”.

Audio intervista al portavoce Assowilliam Mario Chiti

Assowilliam Bottigelli sul territorio piacentino

“A livello locale l’associazione sostiene bambini, giovani persone in difficoltà – indica Chiti – creiamo eventi che raccolgono fondi per sostenere quelli situazioni che coinvolgono persone in difficoltà nella propria vita privata sia in quella più sociale”.

Assowilliam attività internazionale

“L’attività intenazionale dell’associazione – racconta Chiti – sostiene opere di solidarietà in Africa in varie missioni con le suore di Monsignor Torta, in Sud America sosteniamo alcune famiglie piacentine che si sono recate in paesi come Equador, Bolivia per recuperare molto spesso bambini coinvolti nel narcotraffico”.

Assowilliam le iniziative

“ Nel corso dell’anno svolgiamo diverse attività – ancora Chiti – che culminano con la cena sociale che si svolge nel mese di ottobre ogni anno con più di quattrocento invitati, inoltre iniziative sportive e manifestazioni che vedono radio Sound al nostro fianco storicamente e per noi è un orgoglio”.

Assowilliam la donazione

“Da tempo oramai collaboriamo con l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Piacenza– spiega Mario Chiti – attraverso le loro indicazioni vengono intercettate quelle famiglie in difficoltà o magari delle esigenze specifiche. Nel corso dell’anno sosteniamo l’attività scolastica o sosteniamo i più piccoli bisognosi di visite mediche specialistiche o magari acquistando un paio di occhiali per chi affronta deficit visivi. Oggi abbiamo donato 77 buoni spesa do 50 euro l’uno grazie ad una collaborazione che abbiamo con Conad ad un elenco di famiglie segnalate dall’assessorato”.

Raddoppio delle attività

“Quest’anno orgogliosamente possiamo comunicare di aver raddoppiato – dice Chiti – sia in numero che in quantità quanto abbiamo già fatto a Natale scorso. Proprio per le festività natalizie solitamente promuoviamo questa iniziativa, lo scorso anno però le iniziatve hanno avuto introiti importanti grazie agli sponsor e alle persone che ci sostengono e abbiamo così deciso di organizzarci anche per la Pasqua, nel giro di pochi mesi con queste due attività speriamo di aver dato sollievo alla quotidianità di queste famiglie”.

Come sostenere l’ Associazione William Bottigelli

“E’ possibile sostenerci, le informazioni sono sul nostro sito istituzionale – indica Chiti – è possibile farlo attraverso la donazione del 5×1000, il modulo è sul nostro sito, ci si può iscrivere all’associazione o partecipare attivamente a quelle che sono le iniziative che pruomoviamo durante l’anno”.