Dal 25 al 27 settembre 2025 torna a Piacenza la decima edizione del GIS Expo, l’unico evento italiano e il più grande in Europa interamente dedicato al sollevamento della movimentazione industriale e portuale, alla logistica meccanizzata e al trasporto pesante. Una fiera biennale altamente specializzata che continua a essere un punto di riferimento imprescindibile per aziende, tecnici e professionisti del settore.

A Piacenza la decima edizione del GIS Expo

L’edizione 2023 del GIS EXPO ha ottenuto un risultato senza precedenti: oltre 18.000 visitatori e 432 espositori diretti, rappresentanti di quasi 500 brand.

Un dato importante? Gli espositori internazionali sono cresciuti del 44% rispetto al 2021, segno che l’evento sta diventando sempre più un riferimento anche fuori dai confini italiani.

Le prospettive per il 2025 sono ancora più ambiziose, con un focus sempre più marcato sulle novità tecnologiche e sui prodotti d’eccellenza nei settori del sollevamento, della movimentazione industriale e dei trasporti eccezionali.

Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions

“Questa decima edizione del GIS rappresenta per noi un traguardo significativo, che non sarebbe stato possibile raggiungere senza il sostegno delle Associazioni di categoria, delle istituzioni e delle sempre più numerose aziende espositrici che continuano a credere nella manifestazione. Il GIS è diventato un punto di riferimento unico in Europa perché riesce a riunire un pubblico altamente qualificato, fatto di operatori, professionisti, decision makers e visitatori, creando un contesto ideale per presentare innovazioni e confrontarsi sui temi cruciali di sicurezza, efficienza e sostenibilità. La nostra ambizione è quella di continuare a meritarci la fiducia degli operatori anche esteri dei mercati di riferimento del GIS, e in questo contesto ritengo venga apprezzato l’aver già resto disponibile on line il catalogo ufficiale della manifestazione a 15 giorni dalla sua apertura, catalogo di oltre 450 pagine che verrà poi omaggiato a tutti i visitatori della mostra piacentina”.

GIS 2025: di cosa si tratta

Il GIS, che sta per “Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali”, è il principale evento europeo rivolto al sollevamento in tutte le sue forme.

La fiera è patrocinata dalle più importanti associazioni di categoria italiane e internazionali, oltre che da numerosi enti istituzionali.

Un’occasione unica per aggiornarsi sulle tecnologie più innovative, confrontarsi con i leader di mercato e fare networking.

La nota stampa

