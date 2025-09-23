Travolta da un furgone in viale Dante, grave una donna di 82 anni. I fatti sono accaduti questa mattina. La donna stava viaggiando in bicicletta quando, per motivi da chiarire, un furgone l’ha travolta. L’impatto è stato molto violento.

I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno prestato le prime cure del caso. Subito dopo hanno trasportato l’82enne alla piazzola della Galleana dove è atterrata l’eliambulanza: l’elicottero ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Le sue condizioni sono gravi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy