23 Settembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Travolta da un furgone in viale Dante, grave una donna di 82 anni. I fatti sono accaduti questa mattina. La donna stava viaggiando in bicicletta quando, per motivi da chiarire, un furgone l’ha travolta. L’impatto è stato molto violento.

I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno prestato le prime cure del caso. Subito dopo hanno trasportato l’82enne alla piazzola della Galleana dove è atterrata l’eliambulanza: l’elicottero ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Le sue condizioni sono gravi.

