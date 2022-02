A Piacenza nasce lo “Sportello sociale” dello Spi Cgil, un servizio dedicato ai pensionati con l’obiettivo di far emergere i “diritti inespressi” dei cittadini anziani. Infatti, tra prestazioni di sostegno e di welfare sviluppati a livello statale, regionale o territoriale c’è il rischio di affrontare “percorsi ad ostacoli”, difficili da superare quando si vive da soli e non si può contare su una rete sociale o familiare di sostegno, come sempre più spesso accade anche a Piacenza.

A Piacenza nasce lo “Sportello sociale” dello Spi Cgil, Baldini: “Ci sono aiuti che gli anziani non conoscono” – AUDIO

Luigino Baldini Segretario Provinciale Spi Cgil Piacenza: “E’ un tentativo di dare risposta ai bisogni che molte volte non sono espressi. Inoltre ci siamo accorti che ci sono una serie di provvidenze, di aiuti che non vengono usufruiti perché non c’è conoscenza. Stiamo parlando di persone anziane e in difficoltà con l’uso dell’informatica, ma anche degli stessi telefonini di ultima tecnologia“.

Attraverso lo “Sportello sociale” che apre si riuscirà a gestire meglio le richieste degli iscritti che sono oltre 14mila. Nello specifico il servizio si trova al primo piano della Camera del Lavoro, in via XXIV Maggio, 18, e vi si si accede previo appuntamento da fissare al telefono chiamando, in orari di ufficio lo 0523/459750 oppure 459732”.

I servizi – commenta Baldini – vanno da un controllo delle prestazioni di sostegno per la casa al bonus affitti, ma anche agevolazioni fiscali, il canone Rai, esenzioni del ticket sanitario e percorsi di amministrazione di sostegno. Inoltre su delega dell’interessato sarà possibile stampare il cedolino della pensione e ricevere tutti gli strumenti per essere accompagnati nei percorsi amministrativi.