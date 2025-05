Volontariato in Onda, il progetto “A portata di mano” dell’Associazione Abracadabra Progetto Famiglie – AUDIO

Volontariato in Onda, presentato il progetto “A portata di mano” dell’Associazione Abracadabra Progetto Famiglie. Daniele Righi e Paola Vincini sono stati ospiti della rubrica proposta da Radio Sound e Csv Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Abracadabra Progetto Famiglie ODV – spiega il Presidente Righi – è un’associazione di volontariato di genitori e famiglie con sede a San Nicolò. Dal 2006 propone attività ricreative per bambini e ragazzi e percorsi di formazione e supporto per adulti e famiglie.

“A portata di mano”, il progetto presentato da Abracadabra Progetto Famiglie

Da diversi anni partecipa come capofila (in rete con i partner ALAM APS di Gragnano, AVIS San Nicolò Rottofreno Calendasco ODV) ai bandi regionali destinati a ODV/APS rivolti a tematiche sociali.

Quest’anno il progetto – prosegue Righi – destinato al supporto delle fragilità di famiglie con minori, è denominato “A portata di mano” ed è finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

L’iniziativa prevede due serate dedicate ad un tema estremamente attuale, vale a dire la vita sociale degli adolescenti, in particolare quella vissuta negli ambienti digitali. Le serate sono organizzate in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo Gandhi di San Nicolò.

La prima serata, che si è svolta lo scorso 21 maggio ha parlato del rapporto tra i giovani e lo smartphone, partendo da un’indagine condotta proprio da un insegnante della Scuola Secondaria di Primo Grado. Cosa riempie le tante ore che i ragazzi trascorrono connessi ?

La seconda serata, invece in programma alle ore 20,45 al Centro Culturale di San Nicolò in via Dante, vedrà la presenza di un grande esperto di problemi educativi e relazionali degli adolescenti. Si tratta del Dottor Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano.

Sarà per Lancini – commenta Paola Vincini – anche l’occasione di presentare anche la sua ultima pubblicazione “Chiamami adulto”, titolo della serata. Verranno esplorati i molteplici contesti e le modalità in cui gli adolescenti costruiscono relazioni: dalla famiglia alla scuola, dagli ambienti digitali alle stanze di psicoterapia, dal gruppo dei pari al rapporto di coppia. Dal Dottor Lancini potremo ricevere utili riflessioni e strumenti per comprendere meglio i nostri ragazzi e poterli avvicinare con un ascolto consapevole.

Il tema – conclude Vincini – è un po’ aiutare noi adulti a conoscere meglio il mondo in cui si muovono gli adolescenti. Il riferimento va alle situazioni online e i social, ma anche come risvolto del mondo delle loro relazioni e di come le costruiscono. Il tutto per cercare di instaurare al meglio il dialogo con i ragazzi a questa età, una cosa sempre difficile.