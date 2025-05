Il concerto della University of Georgia School of Music all’Università Cattolica il 27 maggio alle ore 18.

Gli studenti della prestigiosa University of Georgia School of Music, giunti in Italia per una masterclass, scelgono il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per un concerto davvero imperdibile sulle note di Mozart, Beethoven, Rossini e Chopin. Si terrà domani, martedì 27 maggio, alle ore 18.00 nella Sala Piana del campus di via Emilia Parmense, 84.

Il concerto della University of Georgia School of Music all’Università Cattolica il 27 maggio

L’appuntamento è stato organizzato nell’ambito della terza edizione dell’Ultrapadum Piacenza Festival, la rassegna di musica en plein air diretta da Angiolina Sensale. Nel concerto degli ensemble strumentali della Hugh Hodgson School of Music di Athens, gli studenti presenteranno il risultato dell’intero periodo di studi all’estero. È gradita la prenotazione al numero 348.7142641.

«Sono numerose le modalità che consentono di far parlare l’arte a tutti coloro che vivono questo luogo di formazione e di ricerca scientifica» spiega Angelo Manfredini, direttore della sede di Piacenza-Cremona. «Il campus di Piacenza è sempre più aperto alla città, e vuole interpretare l’arte come momento di bellezza e di crescita personale e formativa per la comunità universitaria e per tutte le persone interessate».

Per chi volesse vivere una full immersion nell’arte nel campus di Piacenza dell’Università Cattolica, sempre domani, martedì 27 maggio, alle ore 17.00, sarà possibile visitare la mostra bipersonale di Giorgio e Silvia Rastelli, grazie a una speciale visita a cura degli stessi artisti, che partirà dall’atrio d’onore del campus. «Su chi lo vede per la prima volta, questo atrio d’onore ha un fascino senza tempo» chiosa Manfredini. «Ma il valore aggiunto di questa mostra è il continuum artistico che arricchisce tutto il nostro campus. Un luogo aperto che rappresenta un patrimonio per tutta la città».