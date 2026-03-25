Confcommercio al fianco degli studenti dell’Istituto Mattei nella terza tappa di “A Scuola di Startup”

Confcommercio Piacenza ha partecipato alla terza tappa del progetto “A Scuola di Startup”, percorso formativo giunto alla quinta edizione che coinvolge 64 studenti dell’Istituto Enrico Mattei di Fiorenzuola e di cui è coordinatrice Federica Bussandri. Il progetto è costruito come un vero percorso di rete che negli anni ha visto collaborare scuola, imprese, professionisti, istituti bancari e realtà del territorio, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi in modo concreto al mondo dell’impresa e dell’innovazione. Gli studenti coinvolti provengono dall’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing della Ragioneria coordinato dalla prof.ssa Cristina Pagani e dall’indirizzo Meccanica dell’ITT seguito dal prof. Fabio Pezza; sono organizzati in gruppi misti proprio per valorizzare la multidisciplinarità, elemento distintivo di questa edizione.

La mattinata è stata dedicata al confronto diretto tra i gruppi e un team di imprenditori. Hanno preso parte all’incontro Luca Cavezzali di C & C Holding Srls, Renato Greco, Fabio Russo, Giuseppe Rivetti di Farnese Soluzioni Immobiliari Srl e Katia Baldrighi de La Bussandri. Gli imprenditori di Confcommercio si sono confrontati con gli otto gruppi, ascoltando le idee sviluppate dagli studenti nelle settimane precedenti e offrendo indicazioni concrete su aspetti di fattibilità, mercato, scelte operative e comunicazione. Il loro contributo rappresenta una fase centrale del percorso perché porta il punto di vista delle imprese dentro la scuola e aiuta i ragazzi a validare le proprie intuizioni.

La terza tappa arriva dopo la presentazione iniziale del progetto, che aveva visto Confcommercio incontrare la classe con la vice direttrice Arianna Beta e con Andrea Binaghi per approfondire il ruolo dell’associazione e introdurre il concetto di startup. In seguito gli studenti hanno partecipato alla visita a Le Village Crédit Agricole di Parma, dove hanno incontrato alcune startup e potuto osservare da vicino un ecosistema dedicato all’innovazione. Nelle settimane successive hanno lavorato in gruppo a scuola con il supporto dei docenti, iniziando a strutturare le prime idee imprenditoriali.

Il percorso proseguirà con l’approfondimento sul business plan promosso da Crédit Agricole, affiancato dalla presenza di un commercialista e di altri professionisti disponibili a supportare i ragazzi nella redazione dei documenti economici. Il progetto coinvolge infatti diversi soggetti del territorio che contribuiscono alla sua natura di rete: oltre a Confcommercio e Crédit Agricole partecipano il Rotary Club Fiorenzuola, l’Associazione Maestri del Lavoro, una commercialista del territorio, uno studio di comunicazione e una neolaureata che svolge un ruolo di raccordo tra studenti e mondo del lavoro.

L’evento finale è in programma il 28 aprile, quando i gruppi presenteranno i propri progetti davanti a una giuria composta da imprese, partner e istituzioni, chiudendo un percorso pensato per accompagnare gli studenti dalla nascita di un’idea alla sua prima validazione concreta.

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