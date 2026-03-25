Corsi disostruzione pediatrica, Murelli (Lega) plaude al disegno di legge: “Da Activa un’iniziativa fondamentale” 

«Quella di Activa è un’iniziativa fondamentale che va nella direzione giusta per garantire la sicurezza dei bambini. Ben vengano i corsi per la disostruzione pediatrica che sono stati avviati».

Lo afferma la senatrice Elena Murelli (Lega), la quale ha presentato un disegno di legge sulla formazione per la disostruzione pediatrica, a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo, tuttora in discussione in Senato.

«Il ringraziamento va anche a quanti, Croce Rossa e Anpas, hanno già organizzato degli incontri per insegnare, a chi opera a contatto con i bambini, come intervenire ed evitare loro di soffocare a causa di un boccone che blocca le vie aeree».

Secondo Murelli, un risultato importante riportato da Activa (società che gestisce numerosi impianti sportivi) «è la formazione di 58 operatori, avvenuta grazie alla collaborazione con la Pubblica assistenza Valnure di Ponte dell’Olio. Nel disegno di legge ho inserito anche il comparto della ristorazione, dove è necessario sapere come agire in caso di emergenza. Ringrazio anche Confcommercio e Confesercenti che avevano sottolineato l’importanza di queste pratiche anche in questo settore».

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