A Spazio 4 iniziativa solo per ragazzi stranieri, Barbieri: “Italiani non accettati, questa è discriminazione” – AUDIO

A Spazio 4.0 iniziative solo per famiglie straniere. La segnalazione arriva da Patrizia Barbieri (Civica Barbieri-Liberi), durante il consiglio comunale. I gestori dello spazio pubblico in Via Alessandro Manzoni, infatti, hanno organizzato un laboratorio di ceramica che inizierà giovedì 8 febbraio dalle 16 alle 19, un ciclo di cinque incontri. Secondo quanto riportato però da Barbieri, alcune persone interessate a partecipare avrebbero ricevuto una risposta inaspettata: il laboratorio sarebbe aperto solo a cittadini stranieri. Una decisione che, secondo il centrodestra, merita di essere approfondita trattandosi di uno spazio pubblico.

“Fosse un percorso di formazione professionale capirei se fosse indirizzato a una determinata fascia della popolazione. Ma questo non è un percorso finalizzato all’insegnamento di un mestiere, questa è una attività aggregativa e invece abbiamo una situazione di discriminazione al contrario. Alcune persone interessate, infatti, si sono sentite rispondere che non avrebbero potuto partecipare in quanto il laboratorio è aperto ai soli cittadini non italiani”.

“Facciamo una politica di integrazione dove si escludono i cittadini italiani dalle iniziative. Che integrazione è se non possono interagire ragazzi piacentini e ragazzi stranieri? Mi sembra un progetto fallito”.

Teleriscaldamento e costo del gas

In consiglio comunale l’assemblea ha votato una mozione avanzata da Fratelli d’Italia per slegare il costo del teleriscaldamento dal prezzo del gas. Parere favorevole alla proposta è arrivato sia dall’assessore Matteo Bongiorni, sia dal sindaco Katia Tarasconi.

“Il teleriscaldamento rappresenta un’opportunità di risparmio per chi ne fa uso, basti pensare alla possibilità di non avere in casa una caldaia con tutti i costi di manutenzione annessi”, commenta il sindaco. “A oggi il costo del teleriscaldamento megawatt/ora a Ferrara è di 150 euro, a Piacenza è 103, quindi siamo inferiori come prezzo ad altre città. Comunque sia ci piacerebbe farlo scendere ulteriormente. Il costo del teleriscaldamento è legato al costo del gas metano, quindi il tema è condiviso da parte di tutti”.