Il valore della sicurezza e la preziosità della vita, 800 studenti all’incontro del progetto “Sulla strada giusta” – AUDIO

Il valore della sicurezza e la preziosità della vita al centro del Progetto/concorso dell’Ass. Sonia Tosi rivolto a 800 studenti delle scuole superiori.

Si è svolto al Politeama “Sula strada giusta”, l’incontro con gli studenti piacentini per promuovere la cultura della sicurezza stradale. Quest’anno l’Associazione Sonia Tosi ha deciso di toccare anche altri temi, infatti si è parlato non soltanto di sicurezza stradale ma di sicurezza intesa come valore, consapevolezza, sensibilizzazione e responsabilità. L’attenzione verso noi stessi e gli altri rappresenta il primo passo verso la costruzione di una società evoluta.

“La sicurezza è un diritto – è stato ribadito -dobbiamo prendercene cura affinché diventi uno stile di vita. Una nostra responsabilità.

Il Presidente dell’Associazione Danilo Tosi

“Abbiamo voluto allargare il concetto ad altri avvenimenti che riguardano il mondo giovanile. Ad esempio con il docufilm “Doveva essere una festa”, dedicato alla tragedia della “Lanterna Azzurra” il locale di Corinaldo in cui nel 2018 cinque minorenni e una mamma persero la vita perché non furono rispettati i canoni della sicurezza. E’ molto legato a quello che facciamo noi perché le motivazioni che portano a situazioni di questo genere sono abbastanza analoghe”.

All’evento ha partecipato anche la Fondazione LHS (Leadership in Health & Safety)

Una tematica che è diventata la mission della Fondazione LHS -Leadership in Health and Safety, ente no profit fondato 12 anni fa da Saipem per diffondere la cultura della salute e sicurezza nell’industria e nella società.

Davanti ad una platea di 800 studenti, il segretario generale della Fondazione LHS Davide Scotti e il giornalista e regista Luca Pagliari hanno presentato “La linea sottile” un progetto di sensibilizzazione dedicato al mondo della Scuola e il docufilm “Doveva essere una festa” che ripercorre la tragedia della “Lanterna Azzurra” di Corinaldo in provincia di Ancona dove nel 2018 persero la vita 6 persone (5 ragazzi e una mamma), schiacciate dalla folla, in un contesto privo delle più banali misure di sicurezza.

Luca Pagliari

E’ un lavoro che non dovrebbe esistere il mio, perché arriva sempre dopo quando già il dolore si è radico all’interno di una famiglia. Certe cose nascono con un senso di frustrazione perché contiamo le vittime come dei semi, però si va avanti perché sono convinto che questi semi possano lasciare un segno, quindi eccoci qua”.

800 studenti all’incontro del progetto “Sulla strada giusta”

L’incontro è stato aperto da Danilo e Simona Tosi rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Sonia Tosi, papà e sorella di Sonia.

Sonia aveva 27 anni quando nel 2021 perse la vita insieme al fidanzato Daniele. Erano in vespa, quando vennero uccisi da un’auto guidata da un giovane in stato di ebbrezza. Da allora la famiglia Tosi si è impegnata con varie iniziate, fino a creare l’Associazione dedicata a Sonia e i progetti dedicati al mondo della scuola.

2^ edizione del progetto/concorso scolastico “Sulla Strada Giusta”

E’ organizzato dall’Associazione Sonia Tosi ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico regionale/Provinciale, della Regione Emilia Romagna, della provincia di Piacenza, dell’ACI, della Polizia stradale ed è realizzato con la collaborazione del Comune di Piacenza.

Sono intervenuti

· Per il Comune di Pc l’ Ass. alle politiche educative e sport Mario Dadati, e Ass. Politiche giovanili, università e ricerca – Francesco Brianzi

· Dr. Fiorenzo Zani dell’ Uff. Scolastico Pc

· Prof. Elisabetta Ghisoni e la studentessa Letizia Burgio in rappresentanza del Liceo Melchiorre Gioia capofila del progetto

· Pres. ACI Automobile Club Pc Michele Rosato

· Commissario Achille Favari Dirigente sezione Polizia Stradale di Pc

Dopo l’incontro di oggi gli studenti saranno impegnati a realizzare uno spot pubblicitario sui temi del progetto. Le premiazioni si svolgeranno il prossimo 9 maggio 2024 al teatro Municipale con un doppio evento: alle ore10 per gli studenti e alle ore 20:30 per genitori e cittadinanza con lo spettacolo “ I vulnerabili” della compagnia Zelda di Venezia.