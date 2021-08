A Ziano prima edizione del Trofeo Malvasia di Mountain Bike

Domenica 29 agosto si torna a correre in Mountain Bike. L’occasione è la prima edizione del Trofeo Malvasia di Ziano Piacentino, tappa della Francigena MTB Cup in sostituzione della prova originariamente prevista a Rovescala (Pv). L’evento è aperto alle categorie maschili (da Master Junior a Master 8) e femminili (EWS, W1 e W2) ed organizzato da Pedale Castellano, VeloSport Borgonovese e amministrazione comunale, con il patrocinio dell’associazione Sette Colli di Ziano Piacentino e il sostegno della Cantina Vicobarone.

Il programma prevede il ritrovo alle 13.45 presso il Bar Belvedere in viale dei Mille e partenza alle 15.45 dal campo sportivo del paese, dove gli atleti scatteranno scaglionati in base alla categoria di appartenenza. Le premiazioni sono in programma alle 18.00 presso Birreria Margherita in piazza Roma.

Stefano Magnani, presidente del Pedale Castellano

“Abbiamo previsto un percorso ondulato, per la maggior parte sterrato, di circa 6 km da ripetersi 3 e 4 volte in base alla classe. Gli atleti si sfideranno sui saliscendi delle colline attorno al borgo di Ziano, arrivando a Calcinara, per poi salire fino a Monte Po, con passaggi in mezzo ai vigneti”.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid e anche gli atleti per partecipare osserveranno le direttive imposte dalla Federazione Ciclistica.

Manuel Ghilardelli, sindaco di Ziano Piacentino