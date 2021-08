Secondo quello che riporta Sport Piacenza, Daniele Cacia è pronto a tornare in campo. Dopo lo stop con il calcio giocato datato dicembre 2019, il cannoniere sta per firmare un contratto con il Nibbiano&Valtidone, in Eccellenza. La trattativa lampo, iniziata e finita in poche ore, è stata portata avanti dal DS Bergamaschi e da Sandro Equo.