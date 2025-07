Abbonamenti al bus, dal 4 al 13 luglio sospesa temporaneamente l’emissione delle tessere

SETA informa gli utenti dei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza che da venerdì 4 a domenica 13 luglio saranno sospese temporaneamente le operazioni di emissione e di rinnovo degli abbonamenti al bus presso tutti i canali di vendita: biglietterie aziendali, canali on-line e app, emettitrici automatiche. Durante i giorni di sospensione le biglietterie rimarranno comunque aperte secondo gli orari programmati: sarà possibile acquistare biglietti, pagare sanzioni ed ottenere informazioni sul servizio da parte degli operatori di sportello.

L’interruzione è necessaria per consentire il passaggio al nuovo software per la gestione della bigliettazione, di cui si è dotata SETA al pari di tutte le aziende regionali di trasporto pubblico. La sospensione temporanea di vendita e rinnovo degli abbonamenti costituisce un passaggio tecnico indispensabile a consentire il corretto trasferimento dei dati tra il vecchio ed il nuovo sistema ed assicurare la piena e regolare operatività della rete di vendita aziendale. Il nuovo applicativo per la bigliettazione garantirà un miglioramento nella gestione delle operazioni e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di investimenti per l’innovazione digitale che SETA sta realizzando con l’obiettivo di offrire agli utenti un servizio sempre più efficiente.

Una volta completato l’aggiornamento dei sistemi, a partire da lunedì 14 luglio sarà di nuovo possibile acquistare e rinnovare gli abbonamenti presso le biglietterie aziendali, le emettitrici automatiche, i canali on-line e l’app SETA. Dalla stessa data le tessere MiMuovo potranno essere convalidate esclusivamente tramite i nuovi validatori verdi, presenti su tutti i mezzi urbani ed extraurbani.

Con quest’ultimo passaggio, il validatore verde (abilitato anche al pagamento con carte di credito ed alla convalida dei biglietti Qrcode e multicorsa da 6 corse) diventa il validatore unico per tutti i titoli di viaggio SETA (con la sola esclusione dei biglietti cartacei a banda magnetica, che rimangono utilizzabili fino al 31/8/2025). Entro il mese di luglio, infine, verrà avviata la sostituzione delle vecchie emettitrici automatiche a terra con i nuovi terminali abilitati all’emissione dei biglietti Qrcode ed alla ricarica degli abbonamenti.

Consapevole che questo passaggio di aggiornamento tecnologico, pur se necessario, possa causare qualche disagio temporaneo, SETA garantisce il proprio impegno affinchè le operazioni siano realizzate con la massima efficacia e nei termini più rapidi possibili.

Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare SETA al numero telefonico ripartito 840 000 216 e tramite WhatsApp al numero 334 2194058.

