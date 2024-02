Nuova vita per il quartiere Farnesiana, quattordici nuovi alloggi e restyling: campo da basket, illuminazione e frutteto sociale

Consegna della prima fase dei lavori di riqualificazione del quartiere Farnesiana. A prendere il via il rifacimento delle aree esterne, con la realizzazione del nuovo campo da basket, l’area di sgambamento dei cani, l’impianto di illuminazione e, tra gli altri interventi, il frutteto sociale.

Soddisfazione del direttore dei lavori Matteo Stragliati e del Cda di Acer presente al completo al momento di inizio dei lavori.

Audio intervista al Presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi

“Il PNRR ha giocato un ruolo fondamentale, precisa il Presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi -proprio grazie a questi fondi, grazie all’iniziativa partita anni fa con la precedente amministrazione culminato oggi con l’assegnazione dei lavori, lavori che dovranno essere completati entro e non oltre i 700 giorni e noi saremo particolarmente attenti alle tempistiche perché é giusto che la città abbia entro questi 2 anni la possibilità di fruire di questi nuovi spazi e della riqualificazione”.

“«”Tra i punti chiave del nostro mandato – sottolinea il presidente Marco Bergonzi – assume un ruolo rilevante il miglioramento della qualità dell’abitare degli inquilini. Acer svolge un compito di manutenzione ordinaria e straordinaria fondamentale: ogni intervento volto alla riqualificazione degli edifici ha un impatto importante non solo in termini economici (risparmio energetico) ma anche a livello sociale. Risiedere in quartieri decorosi, ben tenuti ed esteticamente gradevoli ha un risvolto positivo anche su quel senso di insicurezza e abbandono che gli inquilini vivono nelle zone più fragili della città”.

Nuovi alloggi e nuovo aspetto per il quartiere

“Quest’anno, grazie al Pinqua abbiamo la possibilità di riqualificare una delle zone più delicate da questo punto di vista, la Farnesiana. In particolare, oltre ai 14 nuovi alloggi che sono importantissimi considerata la necessità sempre più evidente di una casa per le famiglie, l’area esterna vedrà profondi cambiamenti che daranno un’immagine nuova al quartiere: dal nuovo campo di basket alla sistemazione dei viali, dal frutteto all’integrazione dell’impianto di illuminazione e a tutti gli interventi che prendono il via oggi con l’inaugurazione dei lavori”.

“Tutto questo è reso possibile dal finanziamento ottenuto con il Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza. Ogni anno ad Acer è richiesto un lavoro di manutenzione ordinario e straordinario sempre più oneroso”.

“Per mantenere un livello di qualità accettabile, servono risorse che, oggettivamente, sono sempre meno e comunque non sufficienti per rispondere alla domanda di riqualificazione. L’attenzione, su questo fronte, deve essere massima a partire dal livello nazionale da cui ci aspettiamo il prima possibile l’attuazione di un nuovo Piano Casa, di cui si parla già da un po’ di tempo”.

Presente per il Comune di Piacenza l’assessore ai Servizi Sociali e politiche abitative Nicoletta Corvi: “Ringrazio Acer che si assume onori e oneri dell’intervento, dovendo rispettare i tempi di consegna previsti in 700 giorni. La riqualificazione è destinata a migliorare non solo l’aspetto strutturale ma senz’altro anche il tessuto sociale del quartiere”.