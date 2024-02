Fiorenzuola-Virtus Verona: l’inizio di un mese di fuoco per i rossoneri

Segui Fiorenzuola-Virtus Verona con gli aggiornamenti LIVE domenica 25 dalle 18:30 solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani ospita la Virtus Verona in una gara che apre una serie di scontri con le squadre in alto in classifica. Dopo il match con i veneti, infatti, i rossoneri affronteranno Vicenza, Triestina, Atalanta U23 e Mantova in quello che sarà un mese molto complicato e delicato per i valdardesi.

La situazione del Fiorenzuola

Il Fiorenzuola arriva a questo match dopo la sconfitta contro il Legnago, un ko che brucia visto che i rossoneri hanno giocato per tutto il secondo tempo in superiorità numerica. A condizionare la gara, però, ci ha pensato una gestione errata della pressione, un nervosismo eccessivo in alcune situazioni ma anche e soprattutto degli episodi e decisioni arbitrali sfavorevoli.

La sconfitta contro il Legnago ha interrotto una serie di 6 risultati utili consecutivi con cui il Fiorenzuola è tornato in corsa per conquistare la salvezza anticipata (distante 5 punti) che, fino al ritorno di mister Tabbiani, sembrava impossibile.

Sarà fondamentale, a cominciare dalla sfida contro la Virtus Verona, raccogliere quanti più punti possibile per poi affrontare le ultime gare e gli ultimi scontri diretti della stagione nel migliore dei modi.

La Virtus Verona di mister Fresco

Gli ospiti di mister Fresco arrivano al Velodromo Pavesi in piena lotta per i playoff, con 1 pareggio e 1 vittoria nelle ultime 2 e con l’obiettivo di portare a casa punti importanti.

La Virtus Verona ha vinto però una sola gara delle ultime 7 (la vittoria contro l’Arzignano) e ci terrà a tornare al successo.

Nel mercato di gennaio, i veneti hanno perso quello che è stato il capocannoniere della squadra nel girone di andata: Casarotto che si è trasferito all’ Entella.

Sulla carta, almeno davanti, si sono indeboliti e questo può essere un punto a favore del Fiorenzuola che, purtroppo, ha ancora la peggior difesa del campionato con 45 reti subite.