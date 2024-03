Acer-Piacenza-inaugurato-il-nuovo-ufficio-relazioni-con-il-pubblico

Acer Piacenza ha inaugurato ufficialmente questa mattina, alla presenza dell’assessore alle Politiche Abitative del Comune di Piacenza Nicoletta Corvi e della dirigente Vittoria Avanzi, il nuovo URP Ufficio relazioni con il Pubblico.

Acer Piacenza le novità

Molte le novità a cominciare dallo sdoppiamento delle funzioni del personale all’ingresso: “Per rendere efficiente il servizio – spiega il presidente di Acer Marco Bergonzi – una persona si occupa del ricevimento del pubblico, mentre nell’ufficio di fronte una persona è dedicata al centralino, allo smistamento della posta e al Protocollo. Acer riceve su appuntamento, è vero, e gli inquilini hanno la possibilità di prenotare anche on line. Proprio per rendere loro più semplice l’utilizzo dell’applicazione Acerzip abbiamo dotato l’ingresso di un tablet touchscreen su cui, esattamente come a casa possono effettuare i pagamenti, chiedere informazioni o appunto fissare un appuntamento con gli uffici”.

Acer Piacenza informazioni per gli inquilini

Nell’attesa di essere ricevuti, gli inquilini possono informarsi sui servizi offerti grazie ad uno schermo sempre acceso su cui, a rotazione, vengono trasmessi i video esplicativi delle sezioni del sito acerpiacenza.it o dell’utilizzo di AcerZip.

Assessore Corvi

“E’ un URP molto accogliente – si complimenta l’assessore Nicoletta Corvi – e molto funzionale. Apprezzo anche che si sia messo in evidenza il cartello con il regolamento condominiale, che è sempre bene tenere presente”.

Spazio per i più piccini

Così come molto apprezzato, si spera soprattutto dalle famiglie che arrivano con i bambini, lo speciale angolo a loro dedicato con i giochi di Raffa, l’affabile giraffa: per i piccoli inquilini, proprio all’ingresso, un tavolino con tanto di matite colorate per compilare i giochi di Raffa, stampati in diverse copie insieme al libro della prima storia educativa della giraffa.

Gli aggiornamenti

Ricordando che, ogni settimana, sul sito di Acerpiacenza,sono pubblicati nuovi giochi. Una volta al mese, la nuova storia scritta dalla maestra Lucia Sperzagni.