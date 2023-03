Verifica del progetto di Africa Mission in Uganda, Ruspantini: “Il giudizio dei funzionari del Ministero è positivo”. Il Direttore di Africa Mission, assieme a Giorgio Lappo, ha accompagnato due funzionari dell’AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri italiano) in una missione di verifica del progetto triennale, finanziato da AICS, che si è chiuso il 31 ottobre 2021. L’obiettivo era comprendere l’efficacia delle attività messe in campo.

Il progetto – spiega Ruspantini – consisteva nel sostenere la crescita dei villaggi della Karamoja In particolare per migliorare la capacità di coltivare il terreno e come gestire meglio i propri raccolti. I verificatori sono rimasti molto contenti del lavoro che abbiamo fatto e del nostro stile di presenza in questa zona dell’Uganda. Soprattutto l’essere costantemente presenti sul territorio con volontari italiani e collaboratori locali che creano una buona sinergia di lavoro.

Sono state fatte valutazioni per il futuro di questo territorio

Hanno visto il lavoro fatto e quali sono le sfide da affrontare in questa regione veramente povera. Pensate che quando sono venuti in Karamoja non pioveva da 4 mesi. Hanno dunque trovato un territorio veramente arido comprendendo le difficoltà che noi affrontiamo nel portare avanti questi progetti, ma non solo. Infatti hanno capito quanto questo lavoro sia importante per migliorare la qualità la vita delle persone.

Verifica del progetto di Africa Mission in Uganda, Ruspantini: “Il giudizio dei funzionari del Ministero è positivo” – AUDIO intervista