Africa Mission presente alla settimana del dono, tante iniziative all’università Cattolica

Per Africa Mission Cooperazione e Sviluppo è un appuntamento immancabile. Parliamo della Settimana del Dono – nata per celebrare la Giornata del Dono del 4 ottobre – promossa dalla sede di Piacenza dell’Università Cattolica che fino a venerdì 6 ottobre prevede lezioni, incontri e appuntamenti dedicati ai temi della pace, del dono, dell’impegno a favore degli altri.

Il Movimento fondato da don Vittorione Pastori sarà presente in diversi eventi nella sede piacentina dell’ateneo: si parte martedì 3 ottobre alle 10.30 nell’aula 24 della facoltà di Scienze della Formazione con un intervento del direttore Carlo Ruspantini nell’ambito dell’incontro “Human Library: storie di dono” a cura della professoressa Elisabetta Musi.

L’incontro sarà replicato anche giovedì 5 alle 8.30 nell’aula F della facoltà di Economia e Giurisprudenza e sarà coordinato dal docente Paolo Rizzi.

Venerdì 6 ottobre infine, alle 10.30 in Aula Gasparini, è in programma l’incontro “Il dono della pace: progettare la convivenza” a cura dei professori Vincenzo Tabaglio e Paolo Rizzi: in questo contesto a intervenire saranno, oltre ai docenti Simona Beretta, Ingrid Basso e Paolo Maggiolini, anche i volontari di Africa Mission Luigi Ruggiero ed Elena Capasso. Entrambi sono agronomi che nel corso dell’estate hanno svolto un’esperienza di volontariato in Uganda e per la precisione ad Alito dove il Movimento gestisce un Training Centre costituito da una scuola di agribusiness e una fattoria.