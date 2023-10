La rete oncologica e la prossimità della cura in Emilia Romagna: un’importante iniziativa promossa dalla Card Emilia Romagna

La Confederazione associazioni regionali di distretto sezione Emilia Romagna (Card Emilia Romagna), ha organizzato un importante evento di approfondimento dal titolo “La rete oncologica e la prossimità della cura in Emilia Romagna“. L’iniziativa si svolgerà a Bologna il 10 ottobre 2023 con il patrocinio di diversi enti di rilievo, tra cui la Regione Emilia Romagna e la Federazione Italiana Aziende sanitarie e Ospedaliere.

Rete oncologica e la prossimità della cura in Emilia Romagna – Congresso a Bologna il 10 ottobre

L’obiettivo principale del congresso è quello di promuovere la realizzazione di modelli di cura sempre più personalizzati nell’ambito della Rete Oncologica della Regione Emilia Romagna, garantendo la riproducibilità e l’uniformità delle prestazioni erogate. Si punta, inoltre, a definire i ruoli e le responsabilità dei professionisti coinvolti nel processo e a integrare le attività socio-sanitarie e dei care-giver nei contesti degli ospedali di Comunità, delle Case della comunità e del domicilio.

Rete oncologica la sfida di offrire risposte

La sfida principale è quella di offrire risposte di prossimità alle persone affette da patologie oncologiche, mantenendo un legame stretto con il centro specialistico di riferimento, l’Ospedale. Uno dei punti focali sarà la figura del case-manager, dotato di competenze assistenziali e manageriali, che faciliterà la continuità delle cure.

Rete oncologica e la prossimità delle cure i partecipanti

Il congresso vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, come Luca Baldino, direttore generale Cura della persona, salute e welfare Regione Emilia Romagna, Valeria Trabacchi, presidente Card sezione Emilia-Romagna e direttore Governo dell’accesso in emergenza e dei percorsi outpatient Ausl di Piacenza, e Paola Bardasi, direttore generale Ausl di Piacenza. Quest’ultima modererà la terza sessione del convegno, dedicata al “Budget di percorso nella gestione del paziente oncologico tra innovazione farmacologica e sostenibilità“, che vedrà anche l’intervento di Emanuele Vendramini, docente della Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Saranno presenti anche altri relatori di rilievo, come Andrea Contini, direttore Assistenziale aziendale dell’Ausl di Piacenza, Giovanni Centenaro, medico di medicina generale Ausl di Piacenza, e Luigi Cavanna, ex direttore oncologia Ausl di Piacenza, ora responsabile dell’area medica della Casa di Cura Piacenza.

Il congresso si terrà presso l’Hotel NH de la Gare in piazza XX Settembre a Bologna e la partecipazione è gratuita.