Tenta di sfondare la porta della ex fidanzata poi aggredisce gli agenti, arrestato

Cerca di abbattere la porta d’ingresso dell’abitazione della sua ex, all’arrivo degli agenti aggredisce anche loro. I fatti sono accaduti ieri mattina a Piacenza. Un uomo si è presentato alla porta della sua ex e ha iniziato a prenderla a spallate e calci per poterla aprire.

La donna ha chiamato la polizia e una pattuglia si è precipitata sul posto. Alla vista delle divise, l’uomo ha aggredito anche gli agenti. Una volta bloccato, l’uomo è stato arrestato e condotto al carcere delle Novate. Deve rispondere delle accuse di stalking e di aggressione a pubblico ufficiale.