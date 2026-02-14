Picchia la moglie durante la lite, i vicini sentono le grida d’aiuto e chiamano la polizia: 42enne arrestato

Nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio, la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha tratto in arresto un cittadino albanese classe 1983, che deve scontare più di 4 anni di reclusione a seguito di condanna definitiva per fatti commessi negli scorsi anni a Piacenza.

Il soggetto stava espiando in regime di affidamento in prova ai servizi sociali una pena di 4 anni e 2 mesi per maltrattamenti in famiglia, lesioni, porto abusivo di armi ed evasione.

A seguito di numerose violazioni delle prescrizioni rilevate nel corso del tempo dalla Polizia, il beneficio è stato revocato dall’Autorità Giudiziaria, ed è stata disposta la carcerazione del soggetto.

L’ultima trasgressione delle prescrizioni impostegli è consistita in un’aggressione ai danni della moglie convivente in data 9.02.2026, allorquando le Volanti sono intervenute a seguito di una lite in famiglia nella casa in cui vivono i due coniugi.

Un vicino di casa quel giorno aveva infatti allertato la Polizia perché aveva sentito la donna chiedere aiuto.

La donna presentava una vistosa tumefazione ad un occhio ed una ferita al labbro, lesioni riconducibili alla pregressa colluttazione con l’uomo.

Alla luce del grave quadro raccolto, l’Autorità Giudiziaria ha revocato il beneficio dell’affidamento in prova, disponendo la conduzione immediata del soggetto in carcere, provvedimento immediatamente eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile.

L’arrestato è stato quindi associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G. procedente.

