Franzini prima di Sasso Marconi – Piacenza: “Il campionato? È difficile, ma abbiamo il dovere di crederci fino alla fine” AUDIO

Il tecnico biancorosso torna a parlare ai microfoni di Radio Sound: dopo la pesante sconfitta con il Sangiuliano di domenica scorsa, infatti, è stato il Direttore Generale Francesco Fiorani a presentarsi alla stampa, indicando il mister come centro del progetto biancorosso anche per il prossimo anno, in risposta alla contestazione dei tifosi (leggi qui)

“Con il Sangiuliano abbiamo commesso errori imperdonabili -ammette l’allenatore- situazioni che dobbiamo assolutamente evitare. Le critiche? Ricevo anche tanti attestati di stima. Il campionato? È difficile, ma abbiamo il dovere di farlo fino alla fine”

Il Sasso Marconi? Una squadra che gioca 3-5-2, che ha bloccato la Pro Sesto. Mi aspetto una partita ruvida e maschia. Sarà difficile, stiamo pensando anche a qualche cosa di diverso a livello tattico”

Il pregara

