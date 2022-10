Da in escandescenze al pronto soccorso, aggredisce un poliziotto a calci e gli rompe un dito. Bloccato e arrestato

Da in escandescenze al pronto soccorso e rompe un dito a un agente di polizia. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio. Un uomo di origini nordafricane si trovava al pronto soccorso di Piacenza in un marcato stato di agitazione. Inizialmente i medici hanno cercato di calmarlo e allontanarlo ma è stato tutto inutile. L’uomo non riportava ferite o lesioni, pare che sostenesse di non sentirsi bene e pretendeva di essere visitato. A un certo punto è arrivata la polizia: alla vista delle divise, l’uomo si è agitato ancora di più aggredendo uno degli agenti con un calcio. Calcio che ha raggiunto l’operatore a una mano provocandogli la frattura di un dito. A quel punto è stato bloccato e tratto in arresto.