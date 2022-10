Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio attende l’Inox Meccanica Rivalta

La Pallavolo San giorgio è decisa a conquistare la prima vittoria stagionale, vittoria che in casa Sangio manca dallo scorso 9 aprile, quando tra le mura del palazzetto dello sport di viale Repubblica è stata sconfitta Rubiera per 3-2, al termine di un’autentica maratona (21-19 al quinto) e muovere ancora la classifica del girone F. Coach Capra ed il suo staff hanno lavorato in vista insieme a tutta la squadra all’appuntamento di domani, sabato 15 ottobre, preparando la gara in tutti i dettagli.

L’avversaria sarà l’Inox Dadi Rivalta sul Mincio, sconfitta nella prima giornata per 1-3 da Mirandola. Pochi acquisti, solamente tre, ma mirati per la squadra mantovana al suo primo campionato nazionale di serie B2. A rinforzare il roster sono arrivati l’alzatrice Iris Gualteri da Medole e la schiacciatrice Sara Mazzi dal Blu Volley Padova il cui cartellino è di proprietà di Volta Mantovana e l’esperta attaccante di posto 4 Barbara Rizzi, proveniente da Medole, già avversaria della Pallavolo San Giorgio quando giocava a Gussago nel 2019/2020, per proseguire una continuità di gruppo e gioco. Confermate numerose protagoniste della promozione in B2 Silvia De Benedetti, Tiziana Balestriero, Lisa Olioso, Virginia Visentini, Giorgia Tessari, Amanda , Francesca Castagna, Miriana Avona e Claudia Venturini oltre al coach Cristian Verri.

Serie D

Trasferta per la Volley Sangio Pode di coach Danilo Dalmonte nella seconda giornata del campionato regionale di serie D. Alle 21.15 scenderanno in campo contro La Salle Sport Center di Parma.