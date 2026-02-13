Aggressione a Carpaneto, il sindaco Arfani incontra il prefetto: “Presto un tavolo per l’ordine e la sicurezza”

“Quando dicevo che prima di parlare aspettavo di avere elementi concreti e significativi, intendevo quello che sto per scrivere. Nella giornata di oggi si è svolto un confronto con il Prefetto, al quale abbiamo rappresentato quanto accaduto nelle scorse settimane e, soprattutto, il sentimento emerso nella nostra comunità”. Così inizia la nota del sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani.

Il riferimento è a una recente aggressione da parte di alcuni giovanissimi a un uomo che in quel momento si trovava in compagnia di un bimbo, pare il figlioletto o il nipotino. I giovani aggressori non si erano fermati neppure davanti alla presenza del piccolo.

La nota del sindaco Arfani

Pur essendo già pienamente informata dei fatti, ho ritenuto doveroso riportare direttamente la percezione dei cittadini e chiedere un segnale concreto di attenzione verso Carpaneto.

Ho quindi invitato il Prefetto a Carpaneto, per svolgere un incontro ufficiale in tema sicurezza, per analizzare e comunicare la nostra realtà.

Il Prefetto dott.ssa Palmisani con grandissima disponibilità ha accolto la richiesta, e mi ha comunicato che entro un paio di settimane sarà convocato in Prefettura un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica dedicato a Carpaneto. Al tavolo, oltre alla Prefettura, sarà presente la Questura, i vertici provinciali dei Carabinieri, della Polizia, dei Vigili del Fuoco, e della Guardia di Finanza, saranno invitati l’Amministrazione comunale, i nostri Carabinieri, la nostra Polizia Locale e i Servizi sociali, con l’obiettivo di condividere i dati ufficiali, analizzare la situazione del territorio e affrontare in modo puntuale ogni criticità che riterremo opportuno sottoporre all’attenzione delle autorità competenti.

Ho inoltre invitato il Prefetto a visitare Carpaneto per un momento di presenza istituzionale e di incontro, ricevendo una disponibilità positiva anche su questo fronte.

Esprimo grande soddisfazione per la pronta attenzione e per lo spirito di collaborazione dimostrato dalle istituzioni. È attraverso il dialogo, il coordinamento e la presenza concreta dello Stato che possiamo rafforzare ulteriormente la serenità e la sicurezza della nostra comunità.

Grazie sinceramente al Prefetto per la sensibilità nel cogliere l’esigenza del nostro territorio, e per la prontissima disponibilità a confermare l’attenzione e la presenza dello Stato e delle Istituzioni nel nostro paese.

Carpaneto risponde, quando e come serve.

