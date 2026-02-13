Opposizione a Lugagnano: “Strade comunali in uno stato drammatico, totale assenza di manutenzione”

La Minoranza consiliare Lugagnano che Cambia denuncia “lo stato drammatico delle strade comunali e del territorio non è frutto del caso o solo delle recenti piogge, ma della totale assenza di manutenzione, prevenzione e programmazione da parte dell’Amministrazione comunale”.

LA NOTA DI LUGAGNANO CHE CAMBIA

Di fronte alle dichiarazioni del Sindaco Vincini e del suo gruppo politico, riteniamo doveroso ribadire con forza che la Vernasca Silver Flag non può e non deve essere una priorità, quando il paese versa in condizioni di indecenza e pericolo quotidiano per cittadini, residenti e lavoratori.

Nel territorio comunale la situazione è ormai indescrivibile: nessuna manutenzione ordinaria e straordinaria, nessuna prevenzione, nessuna delle promesse fatte in Consiglio comunale è stata rispettata.

Grave e inaccettabile lo stato dei tratti della strada Lorenzoni–Guzzoni, recentemente rifatti per raggiungere Rustigazzo e già oggi compromessi. La frana degli Sgarbozza è ancora in movimento, aggravata dalle piogge delle ultime settimane, nonostante i fondi ricevuti dalla Protezione Civile. Sulla strada di San Genesio le frane, note da anni, date per risolte, continuano a muoversi. In molte zone del Comune i canali di scolo ai bordi delle strade sono inesistenti, con la conseguenza che, ad ogni pioggia, le carreggiate si trasformano in veri e propri alvei di torrente. Le banchine stradali superano i 30 centimetri di profondità, mentre le buche – profonde oltre i 20 centimetri– sono impossibili da evitare, mettendo seriamente a rischio l’incolumità di chi transita.

Nel capoluogo regnano incuria, mancanza di pulizia e assenza di ordine, con aree verdi abbandonate, buche disseminate in tutte le vie e parcheggi selvaggi dovuti anche all’assenza di un vigile dedicato, annunciato per fine gennaio 2026 ma ancora non arrivato dopo mesi di vuoto operativo (da luglio 2025). A tutto questo si aggiunge un tema ormai allarmante: la sicurezza. I furti sono continui, la percezione di insicurezza cresce, mentre dall’Amministrazione non arrivano risposte concrete.

“Dalla giunta rinvii e promesse disattese”

Tutte queste criticità sono state più volte portate all’attenzione dell’Amministrazione attraverso articoli, comunicati, segnalazioni e interrogazioni in Consiglio comunale. Ogni volta, però, le risposte si sono tradotte in annunci, rinvii e promesse puntualmente disattese. Riteniamo inoltre che l’ingresso di Lugagnano nella Comunità Montana possa rappresentare un’opportunità importante per il futuro del nostro territorio, unica vera speranza di rafforzare servizi e capacità amministrativa. Ci auguriamo che questo percorso possa concretizzarsi al più presto anche grazie alle nuove opportunità previste dalla riforma sull’autonomia differenziata (cosiddetta legge Calderoli) e non certo per merito del Partito Democratico.

Tuttavia, saper intercettare e soprattutto saper utilizzare bene i nuovi fondi, qualora arrivassero, significa dimostrare competenza e capacità amministrativa. Alla luce della gestione delle risorse già pervenute negli ultimi anni – dal PNRR ai fondi della Protezione Civile e della Regione – è legittimo nutrire forti perplessità. Perché le risorse, quando sono arrivate, non sempre hanno prodotto risultati all’altezza delle necessità del territorio.

Per questo diciamo con chiarezza:prima degli eventi, prima delle vetrine, prima delle manifestazioni, viene Lugagnano e la sicurezza dei suoi cittadini. Servono programmazione, manutenzione costante e una visione concreta del territorio. E forse, alla luce dei risultati, serve anche una nuova guida amministrativa capace di trasformare le risorse in opere utili e durature.

