Al parco di Montecucco la panchina gialla di Amnesty: “Simbolo a difesa dei diritti umani”- AUDIO

Nella cornice del Parco Montecucco si è celebrata l’inaugurazione della panchina gialla e la piantumazione dell’albero per i diritti umani – un esemplare di Gingko Biloba – per celebrare il 60esimo anniversario della fondazione del gruppo piacentino di Amnesty International. Un’ iniziativa dal forte valore simbolico in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’associazione Cosmonauti. Nell’occasione, accanto ai rappresentanti di tutte coinvolte, sono intervenuti con propri elaborati le studentesse e gli studenti di sei classi della scuola secondaria di I grado Italo Calvino e le loro insegnanti, facendo seguito al progetto “Facciamo crescere i diritti”.

“Per noi rappresenta un piccolo sogno che si avvera. Abbiamo già festeggiato il nostro 60esimo anniversario con mostre ed eventi però ci tenevamo che Piacenza avesse una panchina dei diritti e un albero dei diritti. Chiederemo ai ragazzi delle scuole Vittorino e della Calvino di prendersene cura”, commenta Lidia Gardella, presidente di Amnesty Piacenza.

“Ci auguriamo che le persone, passando accanto alla panchina, si ritrovino a dedicare anche solo un pensiero ai diritti umani e magari, perché no, decidano di attivarsi. Perché il mondo ha bisogno di alberi ma anche di persone attive perché il nostro possa essere un mondo migliore”.