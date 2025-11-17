Sostituzione dello spettacolo di Bergonzoni, al Verdi di Fiorenzuola “La vedova scaltra” di Carlo Goldoni in scena il 18 dicembre

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda e il Teatro Verdi comunicano che, a fronte di problemi tanto insormontabili quanto rispettabili collegati all’appuntamento teatrale “Arrivano i Dunque” con protagonista Alessandro Bergonzoni, previsto per il 23 novembre 2025, la rappresentazione non potrà avere luogo.

Nel confermare la nostra più totale stima per il Maestro Bergonzoni, viste le circostanze ci siamo subito attivati per fornire all’appassionato pubblico del Teatro Verdi uno spettacolo differente che possa gratificare abbonati e spettatori che avevano già acquistato o prenotato il biglietto.

Siamo quindi lieti di annunciare di avere già contrattualizzato lo spettacolo: “La vedova scaltra” di Carlo Goldoni che andrà in scena il 18 dicembre.

La compagnia Molière porta in Italia, ed anche a Fiorenzuola, uno spettacolo che ha già trionfato a Parigi al teatro Bouffes Parisien restando in scena per ben tre mesi. Questa versione italiana, come quella francese, si avvale della bella ed elegante regia di Giancarlo Marinelli e della straordinaria protagonista Caterina Murino con una compagnia però tutta italiana che va da Giorgio Borghetti a Patrizio Cigliano da Lorenzo Volpe a Serena Marinelli con il grande Enrico Bonavera interprete magnifico di Arlecchino già protagonista della versione storica di Giorgio Strehler. La voce di Pantalone inoltre sarà di Jean Reno. Un grande spettacolo magico ed elegante che fa risaltare ancor di più l’attualità e la contemporaneità di un grande autore classico come Carlo Goldoni.

Indicazioni per abbonati e spettatori

In relazione allo spettacolo annullato, si precisano le seguenti modalità operative:

1. Abbonamenti a 15 spettacoli

Lo spettacolo del 18/12/2025 sostituisce automaticamente quello annullato del 23/11/2025.

Non è necessaria alcuna operazione da parte dell’abbonato.

2. Abbonamenti a 8 spettacoli a scelta

Il biglietto relativo allo spettacolo annullato dovrà essere riconsegnato in biglietteria presso il Teatro Verdi (martedì – sabato, ore 10.00 – 12.30) entro il 27/11/2025.

In sostituzione, sarà possibile scegliere un altro spettacolo della Stagione, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

3. Biglietti singoli

Il biglietto verrà rimborsato presso la biglietteria del Teatro Verdi (martedì – sabato, ore 10.00 – 12.30) entro il 16/12/2025, presentando il titolo d’ingresso originale. Contestualmente al rimborso sarà possibile acquistare il biglietto per “La vedova scaltra” od altri spettacoli sempre compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy