Fiera di Codogno, la 234esima edizione il 18 e 19 novembre

Un passo indietro, nel futuro. E’ nello slogan scelto per la 234esima edizione il valore della Fiera di Codogno organizzata dal Comune di Codogno ( con la collaborazione di Confartigianato, Confcommercio e ARAL ) in programma il 18 e 19 giugno.

II tradizionale Expo ha infatti luogo nello storico quartiere fieristico che e stato totalmente rigenerato: anchegli ultimi lavori che stanno interessando il cosiddetto “padiglione bovini” stanno per concludersi.

La frisona italiana si conferma la regina della fiera: tornano- dopo lo stop forzato del 2024 causato dal virus della BluTongue- il concorso interprovinciale della frisona e la sua mostra. All’esperienza degli allevatori, si affiancano i percorsi formativi e le novità tecnologiche destinati agli agricoltori e agli allevatori di domani, ma anche ai ristoratori: le iniziative della manifestazione codognese infatti riguardano a che il settore è enogastronomico nel solco tracciato in questi anni dagli organizzatori, “dalla terra al piatto”. E proprio la 234 edizione della Fiera è dedicata ad una portata d’eccezione: il riso, che quest’anno compie 80 anni.

Un piatto tipicamente lombardo, tipicamente lodigiano. Un piatto che può essere povero ma anche ricco e gourmet. E’ in questo contesto conviviale che si inseriscono infine le iniziative di socializzazione come il “fuori fiera”, una sperimentazione avviata lo scorso anno e nel 2025 confermata tra musica e street food.



Sindaco di Codogno Francesco Passerini: La Fiera di Codogno si conferma un evento storico e di richiamo che negli anni ha saputo rinnovarsi offrendo nuovi stimoli al settore e ai visitatori: anche quest’anno infatti registriamo il sold out degli espositori e un record di presenze bovine – parliamo di oltre 130 capi -, così come i convegni proposti affrontano temi di forte impatto sul mondo agricolo e zootecnico come la Pac.

Inoltre, la rete di collaborazione e partner si estende, gli spazi si presentano quasi completamente rinnovati con la grande novità del padiglione bovino ristrutturato (quasi concluso). Con questa edizione cresce ulteriormente il settore della formazione coinvolgendo istituti e percorsi professionali locali e non solo, così come il settore enogastronomico si sviluppa quale moltiplicatore di valore: la scelta di celebrare gli 80 anni del riso alla Fiera di Codogno ne e’ una prova. Infine le iniziative culturali, musicali, artistiche completano una proposta sempre più poliedrica che si estende su un’intera mensilità. Ringrazio tutti gli organizzatori, i partecipanti e le autorità che interverranno alla due giorni. Sottolineo infine come il Polo fieristico rigenerato grazie ai cantieri ormai volti al termine sia stato ripensato dall’amministrazione comunale per essere nel tempo, tutto l’anno, Polo fieristico cittadino e territoriale capace di far incontrare domanda e offerta, di accogliere la ricerca, la formazione, di essere centro propulsivo di quelle idee che sanno fare un passo indietro. Nel futuro delle loro radici.”



Matteo Zambelloni, consigliere comunale delegato alla Fiera: “Anche quest’anno la macchina organizzativa della fiera si e messa in moto già con la fine dell’estate: un ringraziamento particolare va all’ufficio fiera, alle associazioni di categoria, ad ARAL, al Banco BPM. Per agevolare l’accesso alla manifestazione abbiamo inoltre riproposto la soluzione delle prevendite salta fila. Il calendario della fiera 2025 si conferma come ogni anno ricco con la novita’ di quest’anno del fuori fiera con eventi musicali dal vivo e dj set dalle 19 fino a mezzanotte) Giovanni Ferri, Direttore della Fiera: Dopo la difficilissima annata legata al virus della Blu Tongue che aveva costretto nel 2024 ad annullare il concorso della frisona italiana in fiera, la regina torna alla storica manifestazione. Screenshot

