Al via con Pantheon la stagione fieristica 2022 di Piacenza Expo. Appuntamento il 28 e 29 gennaio

Inizia con Pantheon la stagione fieristica 2022 di Piacenza Expo. Venerdì 28 e sabato 29 gennaio, infatti, i padiglioni del quartiere fieristico di Le Mose ospiteranno la 39a edizione della storica fiera nazionale di numismatica, filatelia e collezionismo, cancellata dal calendario 2021 a causa delle limitazioni all’attività fieristica conseguenti all’emergenza sanitaria.

Pantheon sarà allestito con un nuovo layout che assicurerà spazi corretti per il mantenimento del distanziamento interpersonale, grazie ai protocolli di sicurezza adottati da Piacenza Expo nel pieno rispetto delle linee guida regionali e ministeriali in tema di eventi fieristici ed espositivi.

All’interno del Padiglione 2 saranno presenti per questa edizione circa un centinaio di espositori, che animeranno le due giornate di fiera proponendo una grande varietà di oggetti. Visitando Pantheon sarà possibile compiere idealmente un viaggio nel passato, nell’Italia dei decenni e dei secoli scorsi ricostruita grazie alle rarità e agli antichi oggetti esposti: non solo monete, banconote e francobolli, ma anche cartoline, pezzi di corrispondenza caratterizzata da antichi metodi postali, schede telefoniche, stampe, libri, manoscritti e immaginette religiose. Un appuntamento unico non solo per gli esperti del settore e per gli studiosi, ma anche per gli appassionati e gli amanti di questo affascinante comparto fieristico, che a Pantheon potranno giovarsi delle consulenze di periti ed esperti grazie ai quali sarà possibile far valutare monete, francobilli antichi, materiale cartofilo e intere collezioni.

Tra gli eventi collaterali di Pantheon 2022 lo stand di Poste Italiane, che proporrà l’annullo dedicato a questa 39a edizione, quello del Circolo Filatelico e Numismatico di Piacenza, con un annullo dedicato ai cinquecento anni della posa della prima pietra della Basilica di S. Maria di Campagna, ma anche un convegno numismatico (sabato 29, ore 10.30) intitolato “Storia della moneta e della lira italiana”.

Sabato 29 e domenica 30 gennaio, inoltre, troverà spazio a Piacenza Expo un ulteriore evento fieristico attraverso la Mostra-mercato del giocattolo vintage, che alla sua seconda edizione proporrà una ricca esposizione di giocattoli e bambole d’epoca, soldatini, modellismo dinamico e statico, aereo, automobilistico, navale, ferroviario, militare e meccanico. Nella giornata di sabato 29 gennaio un nuovo evento collaterale con il Torneo di calcio da tavolo, novità assolutaa Piacenza Expo, che metterà in palio il 1° Trofeo Infonet e che si svolgerà nella Galleria tra il Padiglione 1 e il Padiglione 3.

“Pantheon mancava a Piacenza Expo già da due anni – commenta l’Amministratore Unico, Giuseppe Cavalli – e darà il via a un’intensa programmazione fieristica che, nell’arco di tre mesi, porterà nei nostri spazi espositivi importanti e consolidati eventi di rilevanza nazionale e internazionale come Tomato World, Apimell, Seminat, Buon Vivere, Armi&Bagagli e il Gic dedicato al mondo del calcestruzzo. Nonostante le limitazioni ancora imposte dall’emergenza sanitaria, siamo riusciti ad approntare questo ricco calendario fieristico grazie all’operosità e alla professionalità dei nostri dipendenti. Ci sono tutte le premesse per offrire ancora una volta al nostro territorio una grande stagione di Piacenza Expo”.

INFORMAZIONI

PANTHEON – 28-29 gennaio – Orari: venerdì 28 dalle 10.30 alle 17 – sabato 29 dalle 9.30 alle 17 – Ingresso gratuito

MOSTRA DEL GIOCATTOLO VINTAGE – 29-30 gennaio – Orari: sabato 29: 9.30-17.30 – domenica 30: 9.00-14.00 Ingresso gratuito. OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO