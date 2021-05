Alberi malati in via Maculani e viale Malta, Mancioppi: “Rimozione necessaria per la riqualificazione del patrimonio arboreo”

A seguito delle approfondite analisi in corso di effettuazione sull’intero patrimonio arboreo cittadino, l’amministrazione ha accertato una malattia su alcuni platani in via Maculani e tigli in viale Malta. Patologia che costringe alla loro rimozione per evitare l’aggravarsi di problemi strutturali e di sicurezza per i passanti. “Stiamo verificando tutto il patrimonio arboreo cittadino che da molti anni versava in condizioni di scarsa manutenzione. Questo ci permette di intervenire sulle situazioni di insicurezza che si riscontrano e, purtroppo, anche laddove si trovino alberi malati o a fine ciclo vegetativo. Come stiamo facendo in diverse zone della città, e ultimamente in via Palmerio e viale Malta. Interverremo anche in questo caso non solo con la sostituzione delle piante, ma con un più complessivo piano di interventi per la riqualificazione e valorizzazione di tutto il patrimonio arboreo cittadino”.