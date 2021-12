L’arena Daturi si illumina per il Natale grazie all’albero “del bene” degli Alpini

Come annunciato, questa sera è stato acceso “l’Albero del Bene” presso l’Arena Daturi, sede del Gruppo Alpini di Piacenza. Alla presenza del vice presidente sezionale Gazzola, dell’assessore Sgorbati e dei responsabili della Cooperativa San Giuseppe (cui sarà devoluto quanto raccolto da qui fino al 6 gennaio prossimo), si è tenuta una semplice ma significativa cerimonia per l’accensione dell’albero natalizio. Si ricorda che le offerte in denaro o in generi natalizi saranno raccolte nelle giornate di mercoledì e sabato dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede degli alpini all’Arena Daturi.