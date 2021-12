I giocatori del Piacenza Calcio portano Santa Lucia ai bambini ricoverati in Pediatria

Santa Lucia per i piccoli ricoverati in Pediatria. Anche quest’anno, in occasione della ricorrenza della Santa che tradizionalmente porta i doni ai bambini, i giocatori del Piacenza Calcio vogliono essere vicini a chi è in ospedale.

Domani, venerdì 10 dicembre, alle ore 11, una delegazione della società sarà al Guglielmo da Saliceto di Piacenza per recapitare giochi e regali al personale della Pediatria. La consegna avverrà al primo piano del Polichirurgico, nello spazio Ospedarte, per ovvi motivi legati all’emergenza Covid19. Il personale medico e infermieristico recapiterà poi i doni di Santa Lucia ai bimbi ricoverati in reparto.