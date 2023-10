Controlli della polizia stradale, in una notte sei automobilisti nei guai per alcol o droga e cinque patenti ritirate

Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato sul territorio e nella notte di sabato 21, si sono svolti, in Provincia di Piacenza, controlli finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il servizio, che ha interessato i territori dei Comuni di Carpaneto e Pontenure, ha impegnato equipaggi della Polizia Stradale, della Questura, personale medico ed infermieristico della Polizia di Stato e della Polizia Locale dell’Unione Valnure – Valchero. La Croce Rossa ha fornito una preziosa collaborazione con personale e mezzi pronti ad intervenire sul posto in caso di necessità.

Durante la notte sono stati sottoposti a test alcol e droghe 44 conducenti tre dei quali , sono risultati positivi all’accertamento alcolemico. Tre conducenti sono risultati positivi al test finalizzato alla ricerca delle sostanze stupefacenti di cui due alla cannabis e uno positivo a cannabis e cocaina. Pertanto, i campioni prelevati dai sanitari della Polizia di Stato verranno inviati, per le successive analisi, presso il Centro Ricerche di laboratorio e Tossicologia Forense della Direzione Centrale di Sanità di Roma e, in caso di conferma della positività all’accertamento, verranno segnalate all’autorità giudiziaria.

In totale sono state ritirate 5 patenti di guida di cui 2 a scopo cautelativo

Come da disposizioni Dipartimentali i controlli, finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, proseguiranno in altri territori della Provincia di Piacenza, nei pressi dei luoghi di maggior aggregazione giovanile e lungo le arterie adducenti i locali notturni mettendo in campo ogni forza con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del 50% della mortalità sulla strada durante il decennio 2020 – 2030.