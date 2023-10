Virtus Verona-Fiorenzuola: esordio in panchina per Turrini

Segui Virtus Verona-Fiorenzuola in diretta venerdì 20 Ottobre dalle 20:45 con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND!

E’ tempo di esordio per Francesco Turrini sulla panchina del Fiorenzuola impegnato contro la Virtus Verona nella gara valida per la 9° giornata del girone A di Serie C.

Il punto sul Fiorenzuola

I rossoneri arrivano a questa sfida in crisi di risultati: il pesante KO interno contro il Legnago e la serie di quattro sconfitte consecutive sono state determinanti per la scelta della società di esonerare l’ex tecnico Bonatti e affidarsi a mister Turrini, già membro della famiglia rossonera in quanto allenatore della Primavera.

Dovrà essere bravo il nuovo allenatore a trasmettere spirito di sacrificio e senso di appartenenza ad una squadra che, da qualche settimana, sembra smarrita e senza identità.

I 18 gol subiti in 8 giornate sono il dato più preoccupante per il Fiorenzuola che deve invertire la rotta per conquistare l’obiettivo della salvezza.

L’avversario: la Virtus Verona

L’esordio di mister Turrini non è dei più semplici perchè la Virtus Verona è squadra costruita per lottare nelle posizioni di vertice e giocherà con il favore del pronostico e fattore campo.

I veneti di mister/presidente Luigi Fresco arrivano a questa sfida con un andamento abbastanza altalenante: 1 sola vittoria nella ultime 4 gare (1-0 contro l’Arzignano) e la sconfitta nell’ultima giornata contro l’AlbinoLeffe.

Le Probabili Formazioni

VIRTUS VERONA: Sibi, Cabianca, Faedo, Ntube, Daffara, Metlika, Demirovic, Manfrin, Danti, Casarotto, Zigoni. All. Fresco

FIORENZUOLA: Sorzi, Gentile, Potop, Bondioli, Sussi, Nelli, Stronati, Di Quinzio, Gonzi, Morello, Alberti. All. Turrini

