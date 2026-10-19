Allarme bomba all’istituto Tramello, scuola evacuata e forze dell’ordine sul posto

Allarme bomba nella tarda mattinata di lunedì 19 ottobre all’istituto scolastico Tramello di Piacenza. La scuola è stata evacuata e sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, con il supporto di un’unità cinofila, per verificare l’eventuale presenza di oggetti pericolosi. Al termine dei controlli non è emerso nulla di sospetto e la situazione è tornata alla normalità.

L’allarme sarebbe scattato in seguito alla possibile segnalazione di un oggetto sospetto, circostanza sulla quale sono ancora in corso accertamenti.

In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione dell’istituto, mentre le forze dell’ordine hanno avviato un sopralluogo all’interno della struttura.

Alle verifiche hanno partecipato gli agenti della polizia e i carabinieri, affiancati da un’unità cinofila specializzata nella ricerca di eventuali materiali pericolosi.

I controlli si sono conclusi senza che venissero individuati oggetti sospetti. L’allarme è quindi rientrato e la situazione è tornata alla normalità.

Resta da chiarire che cosa abbia fatto scattare la segnalazione iniziale.