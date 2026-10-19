Dalla mobilità sostenibile alla genitorialità, la cooperativa San Martino premia e sostiene i propri soci – AUDIO

Una mattinata dedicata al merito, alla solidarietà e al ricordo quella che si è svolta sabato 17 ottobre 2026 presso la sede della Cooperativa San Martino, in via Don A. Carozza 30/A. La Cooperativa ha ospitato la cerimonia di premiazione dei vincitori di quattro bandi promossi per sostenere la mobilità sostenibile, la genitorialità, l’impegno sociale e il merito scolastico.

“San Martino su due ruote”, i premi per la mobilità sostenibile

Nel corso dell’incontro sono stati consegnati i riconoscimenti relativi al bando “San Martino su due ruote”, dedicato alla promozione della mobilità sostenibile. A ricevere il premio sono stati Eder Claudio Nieto, Moral Rana e Ali Rehman.

“Un posto all’asilo”, il sostegno alla genitorialità

Per il bando “Un posto all’asilo”, iniziativa finalizzata al sostegno alla genitorialità, è stato premiato Guglielmo Pighi.

“Fai del bene alla tua città”, i riconoscimenti per l’impegno sociale

Spazio anche alla solidarietà e all’impegno sul territorio con “Fai del bene alla tua città”, il bando dedicato alle associazioni che operano a favore della comunità locale. I riconoscimenti sono stati assegnati a Monica Angiolini, Elisa Braghieri, Vittorio Gatti e Salvatore Scafuto.

Borse di studio della Cooperativa San Martino, premiate tre studentesse

La mattinata ha visto inoltre la consegna delle borse di studio per studenti meritevoli, destinate ai figli dei soci che si sono distinti per gli eccellenti risultati scolastici. A essere premiate sono state Valentina Casella, Aurora Jaho e Fatema Kabir.

A consegnare i riconoscimenti sono stati i vertici della Cooperativa San Martino, protagonisti di un momento dedicato alla valorizzazione dell’impegno individuale e collettivo.

L’Aula Formazione intitolata a Mario Peroncini, scomparso nel 2026

Particolarmente significativo è stato anche il momento dedicato alla memoria di Mario Peroncini, collega molto amato e scomparso improvvisamente all’inizio del 2026.

Nel corso della mattinata si è infatti svolta la cerimonia di intitolazione dell’Aula Formazione della Cooperativa al suo nome. Un gesto simbolico per mantenerne vivo il ricordo all’interno della realtà lavorativa di cui aveva fatto parte.

Una giornata dedicata al merito, alla solidarietà e al legame con il territorio

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per ribadire l’attenzione della Cooperativa San Martino verso le persone, la formazione, la solidarietà e il legame con il territorio. Il tutto unendo la valorizzazione del merito a un momento di memoria e condivisione.