Allerta Meteo Gialla per neve nel piacentino, Paolo Corazzon: “Territorio imbiancato l’8 e 10 dicembre” – AUDIO

Allerta Meteo Gialla per neve nel piacentino, Paolo Corazzon: “Territorio imbiancato l’8 e 10 dicembre”. Il noto meteorologo di 3B Meteo e personaggio televisivo è stato ospite di Radio Sound.

Nella giornata di mercoledì 8 dicembre una perturbazione apporterà una fase di maltempo anche nel piacentino. Sono previste nevicate su tutto il territorio. Gli accumuli di neve in montagna potrebbero arrivare intorno ai 20 cm mentre in pianura non saranno superiori ai 10-15cm.

Neve nel piacentino, AUDIO intervista a Paolo Corazzon

Sì, la perturbazione sarà piuttosto intensa e coinvolgerà non solo il piacentino ma anche il parmense, la Lombardia e il Piemonte. In città al massimo dovrebbero depositarsi 10cm di neve, una spanna di neve che comunque nei grandi centri urbani non dovrebbe creare particolari disagi anche perché si scioglierà abbastanza rapidamente. Poi giovedì è previsto un miglioramento, ma sarà solo temporaneo perché per venerdì è probabile l’arrivo di una nuova precipitazione nevosa che dovrebbe interessare anche il piacentino. Il tutto sarà ancora una volta di breve durata, infatti il sole dovrebbe tornare nel fine settimana.