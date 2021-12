Covid, i contagi tornano a crescere del 17% in una settimana. I cittadini vaccinati sono l’86%, prosegue la campagna per le terze dosi. Scuola: 17 classi in quarantena – AUDIO

Tornano a crescere i contagi in provincia di Piacenza: nell’ultima settimana sono stati 337, il 17,8% in più rispetto alla settimana precedente. Un trend che a livello percentuale si allinea all’andamento regionale con il 20,3%, ma a livello numerico la situazione risulta meno impattante: sono infatti 119 i nuovi positivi per 100 mila abitanti, mentre in regione sono 221. Rispetto ai tamponi effettuati i positivi trovati rappresentano il 2,7%.

Calano invece i contagi nelle CRA: 5 nell’ultima settimana rispetto ai 13 della settimana scorsa. Crescono le persone in quarantena: 1517, rispetto ai 1386 della settimana precedente. Salgono invece a 361 le segnalazioni alle USCA, rispetto alle 323.

Per quanto riguarda il sistema scuola, i nuovi positivi sono 93, salgono a 61 le classi coinvolte mentre sono 15 le classi in cui si sono verificati contagi interni. Sono 17 le classi in quarantena.

Quattro, in media, gli accessi giornalieri al pronto soccorso, 36 i ricoveri in ospedale (in diminuzione), 3 in terapia intensiva. Cinque i decessi, come la settimana scorsa.

LA CAMPAGNA VACCINALE

Rispetto alla popolazione vaccinabile, le persone vaccinate sono l’86%. I cittadini che hanno ricevuto la terza dose sono 37.080, mentre sono 42.258 le prenotazioni.

“Stanno aumentando le prime dosi”, commenta il direttore sanitario Guido Pedrazzini, “un trend in lenta ma costante crescita, in particolare la fascia 12-19 anni ha visto una crescita di quasi cinque punti percentuali nelle ultime quattro settimane”.

