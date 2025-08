Riqualificazione degli alloggi pubblici, a Piacenza arrivano dalla Regione quasi 700mila euro

La Regione Emilia Romagna anche nel 2025 mette a disposizione dei Comuni 10 milioni di euro per la riqualificazione degli alloggi pubblici. A Piacenza è previsto l’arrivo di quasi 700mila Euro (696.559).

Il bando, approvato dalla Giunta regionale, è rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni a cui è stata conferita la funzione relativa alle politiche abitative.

Le risorse sono state ripartire dalla Regione fra gli ambiti provinciali secondo i criteri fissati nel bando.

“Con questo provvedimento rispondiamo ad una diffusa e pressante richiesta di fabbisogno abitativo su tutto il territorio regionale- afferma l’assessore regionale alla Casa, Giovanni Paglia-. Attraverso il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria intendiamo mettere a disposizione, tenere attivi e rendere fruibili quanti più alloggi di edilizia pubblica in tutti i nostri territori. Questo intervento si inserisce nel quadro più ampio che stiamo costruendo e che vedrà lo sviluppo nell’immediato futuro- aggiunge-. In assenza di politiche abitative nazionali degne, noi cerchiamo di fare tutto quanto nelle nostre possibilità per tutelare e affermare il diritto alla casa per tutte e tutti”.

Il provvedimento finanzia lavori compresi tra 5mila e 25mila euro per appartamento, con contributi in conto capitale fino al 100% del costo.

Con questa annualità sale a 50 milioni di euro il plafond di risorse stanziate dalla Regione dal 2020 a oggi per la manutenzione dell’edilizia Erp (edilizia residenziale pubblica).

Con le prime tre edizioni del bando (2020 – 2021 – 2023) sono stati complessivamente recuperati e assegnati 2.086 alloggi Erp. La quarta annualità (2024) è in corso di rendicontazione, ma in linea con quelle precedenti.

