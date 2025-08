Il 9 agosto nell’Antica Chiesa di Sant’Andrea di Castelletto “Farfalle, effetti di luce”

È sul lavoro d’esordio di Luigi Illica, i cinque bozzetti “Farfalle, effetti di luce” editi da Mondini di Milano nel 1881, che si basa lo spettacolo per voci narranti, cantanti, pianoforte e percussioni “Farfalle, effetti di luce – Bozzetti e impressioni da Luigi Illica” che si terrà nell’Antica Chiesa di Sant’Andrea di Castelletto (Vernasca) sabato 9 agosto alle ore 21.

“Farfalle, effetti di luce – Bozzetti e impressioni da Luigi Illica”



Il volumetto in questione, ossia una fantasia su cinque farfalle, voci narranti di altrettante miniature, di cui, il Preludio avverte – Del resto non si capirà che troppo presto le cinque farfalle sono bestie importune e che i bozzetti sono cinque sciocchezze – contiene già lo stile del futuro librettista Illica fatto di certi squarci lirici frammisti a spunti ironici e polemici e l’irrefrenabile passione per il teatro.

Cinque farfalle che assistono, come dagli occhi di un osservatore lontano ma allo stesso tempo così coinvolto, a scene di vita quotidiana dell’epoca dalla campagna indefinita alla città di Milano, ai giardini d’aranci di Montecarlo. Impressioni liriche fatte di effetti di luci e di colori che scandiscono la giornata, dall’aurora alla mezzanotte, storie di amanti e di giovani fanciulle malate di tisi che presagiscono già i libretti più fortunati di Illica, da Siberia a Iris e Bohème.



Lo spettacolo, con testi di Simone Tansini, vede la partecipazione dello stesso Tansini in veste di narratore e baritono, di Rita Casalini voce narrante, del soprano Sara Scippe, dell’ensemble Tempus Fugit Ensemble di Piacenza formato da Francesco Brianzi e Tommaso Franguelli, e del m.o Gianluca Feccia in veste di pianista e concertatore. Verranno eseguite musiche di Debussy, Ravel, Satie, Thomas, Mascagni e Puccini ed ampio spazio verrà dato all’improvvisazione musicale grazie alla sinergia fra tutti i musicisti coinvolti e alle suggestioni dell’Antica Chiesa.

L’evento vede inoltre la speciale collaborazione dell’illustratrice Sandra Vukelić.



A fare da cornice allo spettacolo sarà l’Antica Chiesa di Sant’Andrea, gioiello medievale risalente al 1167 sito su una delle strade principali della Val di Tolla e recentemente ristrutturata dall’Associazione che porta il suo nome.



Nel pomeriggio prima del concerto sarà possibile partecipare ad un’escursione lungo il Sentiero delle Antiche Pietre con le sapienti guide del Gruppo Escursionistico EVA. L’escursione attraverserà i bellissimi boschi di faggi, querce e castagni secolari dell’Alta Val Tolla alla ricerca della Fonte Sulfurea, delle Balze del Rio Finale e della Pietra della Mole. Per info e prenotazioni contattare: escursionieva@gmail.com oppure +39 3386576961. A seguire rinfresco a cura dell’Associazione Amici dell’Antica Chiesa. Per altre info seguire i canali social di EVA.



L’evento è organizzato

Dal Centro Artistico Musicale San Lorenzo APS in collaborazione con l’Associazione “Amici dell’Antica Chiesa di Sant’Andrea”, Phonisos Music Association, Associazione Tempus Fugit Percussion Ensemble, Gruppo Escursionistico EVA, Associazione ARDATREK, con il contributo di Utensildodi SRL, Metronotte Piacenza, Fam. Bonelli, con la partnership tecnica di LaMagnifica e con il patrocinio del Comune di Vernasca.

