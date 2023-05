Alluvione, prosegue il lavoro di Anpas nelle zone colpite: il supporto della Provincia con un importante strumento – AUDIO

Alluvione, prosegue il lavoro di Anpas nelle zone colpite: il supporto della Provincia con un importante strumento. L’Ente di via Garibaldi, infatti, ha consegnato in uso gratuito ad ANPAS di un carrello per il trasporto di automezzi. Da subito verrà impiegato nell’emergenza che ha colpito i territori della Romagna.

Presenti al momento della consegna erano Patrizia Calza della Provincia di Piacenza, che ha espresso vicinanza agli alluvionati, spiegando che la Provincia con i propri organi competenti, farà quanto possibile per stare vicino ai territori colpiti.

Paolo Rebecchi membro della Direzione Nazionale Anpas e Coordinatore Anpas della Provincia di Piacenza, ha elogiato il grande lavoro tutt’ora in corso svolto dai volontarie e dalle volontarie di ANPAS. Ha ringraziato il Coordinamento di Protezione Civile della propria Associazione, menzionando Mauro Prati, i presenti Giorgio Villa e Oreste Guglielmetti, Maria Vittoria Rabaglia Coordinatore della Segreteria Provinciale e Pino Tomeo.

Rebecchi ha poi aggiunto: “Senza la forza e la volontà che contraddistingue il nostro movimento, non sarebbe possibile svolgere questa attività in modo costante. Un grazie alla Presidenza della Provincia di Piacenza e al personale tecnico che ci è venuto in auto fornendo questo carrello; sarà impiegato per il traporto di mezzi impegnati in Romagna.” Della Provincia era presente anche il Dott. Davide Marenghi, Dirigente della Provincia di Piacenza.

Giorgio Villa e Oreste Guglielmetti Responsabili Provinciali Protezione Civile ANPAS Piacenza, hanno dettagliato le varie attività che sono tutt’ora in corso.