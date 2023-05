Rebecchi (Anpas) nelle zone colpite dall’alluvione, la testimonianza: “Si lavora velocemente per rimuovere il fango, c’è tanta voglia di ripartire” – AUDIO

Il piacentino Paolo Rebecchi nelle zone colpite dall’alluvione: “Si lavora senza sosta per rimuovere il fango, c’è tanta dignità e voglia di ripartire”. Lo ha detto in diretta a Radio Sound il Coordinatore di Anpas per la Provincia di Piacenza appena rientrato dal fine settimana in Romagna.

“Un plauso a tutti i volontari intervenuti in quelle zone. C’è tanta dignità nella popolazione colpita dall’alluvione. Sono tutti al lavoro incessantemente per ripulire aree che saranno da bonificare in modo importante. E’ una lotta contro il tempo per non far cristallizzare il fango, perché in questo caso la difficoltà per rimuoverlo diventerebbe importante”.

Ci sono persone che hanno perso tutto in questa tremenda alluvione

“In alcune aree, si. C’è voglia di ripartire, però i danni sono notevoli. Poi c’è anche il discorso degli animali, in molti sono morti, anche se i volontari hanno operato anche in questo senso salvando cani e gatti”.

Il meteo sembra indicare un miglioramento del tempo

“Sì è un fattore importante. Abbiamo questa speranza, ma dobbiamo fare in fretta le nostre attività perché, ripeto, questo fango non deve diventare solido”.

Paolo Rebecchi nelle zone colpite dall’alluvione: AUDIO intervista

Rimane l’Allerta Rossa in Romagna.