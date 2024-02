Albertini: “Dal Consorzio di Bonifica oltre 700 mila euro di interventi in sei anni in Alta Val Tidone”

“A fronte di oltre 700 mila euro di investimenti in Alta Val Tidone in sei anni, mi sembra quanto meno ingeneroso affermare che il Consorzio di Bonifica nella nostra valle non dia alcun servizio”. Il Sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini, ci tiene, “per opportuna correttezza e conoscenza”, a ricordare l’impatto degli interventi che il Consorzio di Bonifica ha realizzato dal 2018, anno di costituzione del nuovo comune, nel territorio dell’alta valle, dopo le critiche sollevate da alcuni agricoltori.

“Della ventina di opere realizzate in questi anni sul nostro territorio comunale – aggiunge Albertini – mi sembra doveroso ricordare, ad esempio, tutti gli interventi di regimazione idraulica in molte frazioni, il ripristino dei canali e il consolidamento di diverse strade: lavori che garantiscono più sicurezza e fruibilità del territorio”.

Il Consorzio di Bonifica opera sull’intero territorio provinciale e lo fa sia con fondi propri sia con finanziamenti che, ad opere realizzate, e per quanto riguarda collina e montagna, provengono dalla Regione Emilia-Romagna. In molti dei principali interventi realizzati e finanziati con PSR regionali, oltre che all’anticipo delle risorse economiche, il Consorzio si è occupato della gestione della progettazione, affidamento, direzione lavori, contabilità e rendicontazione.

Anche sulle presunte “cifre folli” pagate al Consorzio di Bonifica denunciate dal gruppo di agricoltori, il Sindaco Albertini ricorda, “sempre per dovuta trasparenza”, che “per l’intero comprensorio consortile le richieste contributive annue per terreni in montagna, nel 2023, variano principalmente dai 15 ai 62,5 euro”.

“Il Consorzio di Bonifica – conclude quindi il primo cittadino – risulta un alleato fondamentale del nostro territorio, sia in ottica di prevenzione sia in ottica di cura, su cui i comuni montani e i cittadini possono fare affidamento”.