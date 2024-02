Volley – Gas Sales Piacenza: Manuel Zlatanov e Lorenzo Antonio Basso al lavoro con la Nazionale U17

Lo schiacciatore Manuel Zlatanov e il libero Lorenzo Antonio Basso da giovedì 22 febbraio saranno al lavoro a Pordenone con la Nazionale Under 17. Per Basso è la prima convocazione in Nazionale.

I due giovani giocatori di Gas Sales Piacenza, entrambi classe 2008, sono stati convocati, su indicazione del 1° allenatore della Selezione Nazionale Allievi professor Luca Leoni, per prendere parte Trofeo Nations Winterc Cup che si concluderà lunedì 26 febbraio.

Lo staff

Lo staff sarà composto da Vincenzo Fanizza (Coordinatore Tecnico), Monica Cresta, Luca Leoni (tecnici), Glauco Ranocchi (preparatore fisico/team manager), Annalisa Pinto (Scoutman), Mattia Cordenos (fisioterapista) e Antonino Fontana (medico).