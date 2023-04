Elezioni Alta Val Tidone, Franco Albertini: “Il voto di tutti un’adesione a un progetto di sviluppo per la nostra comunità”

Sociale, con attenzione alle fasce più deboli; infrastrutture e viabilità; promozione territoriale ed enogastronomia. Sono questi i principali capisaldi del programma amministrativo della lista Radici e Futuro, che sostiene la candidatura di Franco Albertini per il secondo mandato di Sindaco di Alta Val Tidone.

Albertini è l’unico candidato in campo, ma la sua non sarà una corsa in solitaria, come tiene a sottolineare: “E’ fondamentale il voto di tutti – evidenzia – non solo per superare il quorum, ma anche per dare più forza al nostro programma amministrativo. La legge impone il raggiungimento di una soglia di votanti perché le elezioni siano valide. Se non ci si arriva, il Comune verrà gestito da un Commissario Prefettizio per l’ordinaria amministrazione. E’ importante che gli abitanti di Alta Val Tidone capiscano che non c’è nulla di scontato. Il voto di tutti è decisivo per poter realizzare i tanti progetti, in corso e in previsione, che puntano alla crescita socio-economica della nostra comunità”.

Messo in chiaro questo punto, Albertini ricorda quelli che sono i principali punti programmatici. Punti “nati dal confronto con le persone e dall’esperienza di questi primi cinque anni del Comune di Alta Val Tidone”. La parte del leone nel programma amministrativo – suddiviso in ben 12 aree tematiche di intervento e che verrà presentato in una serie di incontri pubblici nei vari paesi dell’alta valle – la fanno i temi del sociale e dei lavori pubblici, “in continuità e sviluppo di ciò che è stato fatto in questo mandato”.

Politiche sociali

Sulle politiche sociali, grande attenzione alla creazione del Punto Salute, “dotato di adeguata strumentazione tecnica, rappresenta un punto di erogazione di prestazioni che permettono agli utenti di ridurre gli spostamenti e i tempi di attesa, valutando anche la possibilità della prestazione a domicilio”. “Il costo delle prestazioni fornite presso il Punto Salute – si legge nelle linee programmatiche – sarà totalmente gratuito per le persone sopra i 65 anni. Per gli altri pazienti il costo della prestazione seguirà il parametro stabilito secondo fasce di reddito ISEE. Ma in ogni caso sarà inferiore almeno del 50% rispetto alle tariffe AUSL”. Non meno rilevante l’introduzione della Linea diretta con l’assistente sociale: “insieme ai canali tradizionali, l’accesso ai Servizi Sociali sarà facilitato anche dal Portale Telematico del Comune attraverso il supporto dei nuovi mezzi di comunicazione, come WhatsApp e Instagram, per un contatto più diretto e immediato con l’Assistente Sociale”.

Lavori pubblici

In ambito di lavori pubblici, accanto alle previste ristrutturazione e ammodernamento della Casa Albergo di Pecorara (finanziamento PNRR da 300mila euro) e al recupero funzionale dell’ex Consorzio Agrario di Pecorara (costo complessivo dell’opera 1.300.000 Euro, finanziata per 700.000 Euro dal Bando rigenerazione urbana Emilia-Romagna, per 60.000 Euro dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e con fondi propri), particolarmente qualificanti sono i progetti relativi alla realizzazione di una nuova scuola a Trevozzo e del Ponte di Trebecco.

Promozione territoriale ed enogastronomia

Promozione territoriale ed enogastronomia, che già hanno rappresentato uno dei capisaldi dell’azione amministrativa del primo mandato Albertini, vedranno un potenziamento. Questo avverrà attraverso il sostegno alle produzioni di qualità e alle manifestazioni e sagre ad esse legate (Valtidone Wine Fest, Sagra del Miele, Sagra del Buslàn, Rassegna del tartufo nero doc di Pecorara e dei prodotti del sottobosco, Festa del Batarò de.co. a Sala Mandelli e della patata de.co. di Busseto, solo per citarne alcuni).

E, ancora, attraverso lo sviluppo del portale turistico, la realizzazione di nuovi totem informativi, la collaborazione con il FAI e le associazioni del territorio per il marketing territoriale e il turismo esperienziale in alta valle.

Nelle venti pagine del programma si parla poi di Ambiente e Territorio, di Cultura, di Sviluppo Economico, Pianificazione Urbanistica, Politiche Scolastiche, Sport e Sicurezza. Senza tralasciare le Politiche Fiscali, laddove si prevede, tra l’altro, una “ulteriore revisione dell’addizionale IRPEF che già oggi ha permesso uno sgravio ai cittadini di 45mila euro annui, con incremento della prima fascia di esenzione fino a 15mila euro e tariffe a scalare, secondo la fascia di reddito”.

AGENDA ELETTORALE

La prima presentazione della lista Radici e Futuro – Franco Albertini Sindaco e del programma si terrà sabato 22 aprile, alle ore 17.30 in Piazzetta Tricolore a Trevozzo (in caso di maltempo presso il tendone del Centro Sportivo)