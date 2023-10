Alzheimer, domattina un incontro pubblico dedicato a segnali e fattori di rischio

Domani, martedì 10 ottobre alle 10, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Piacenza in collaborazione con l’Azienda Usl, la sezione locale dell’associazione Alzheimer Italia e la Galleria BorgoFaxhall, in occasione del mese di sensibilizzazione dedicato in tutto il mondo alla malattia, l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 12, ospiterà un incontro pubblico su campanelli d’allarme e fattori di rischio legati all’Alzheimer.

Un momento di approfondimento aperto a tutti i cittadini interessati, con l’intervento del medico geriatra Pasquale Salvatore Turano, direttore dell’Unità operativa Ausl di Geriatria Territoriale e dei Centri per i Disturbi cognitivi e le Demenze, per conoscere i segnali della malattia e capire come affrontarli.